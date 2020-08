vor 32 Min.

"Ready to beef" 2020: Das sind die Kandidaten am 31.8.20

"Ready to beef" startet heute am 31.8.20 mit Staffel 2. Welche Kandidaten treten gegeneinander an? Das erfahren Sie hier.

Von Tanja Schauer

Heute am 31. August ist es wieder so weit: " Ready to beef" geht auf Vox in eine neue Runde. Tim Mälzer und Tim Raue lassen jede Woche zwei renommierte Küchenchefs in den Ring steigen, um ihre Ehre zu verteidigen. Am Herd werden die Köche vom eigenen Küchenteam aus ihrem Restaurant unterstützt. Welche Kandidaten treten in Staffel 2 an? Das erfahren Sie hier.

Diese Kandidaten treten bei "Ready to beef" an

Während sich einige Kandidaten zum ersten Mal in den Ring trauen, hoffen andere nach einem verlorenen Duell auf eine Revance. Diese Kandidaten sind zum ersten Mal bei "Ready to beef":

Alexander Herrmann

Lukas Mraz

Johannes King

Hans Neuner

Diese Kandidaten waren bereits in Staffel 1 zu sehen und treten erneut in den Koch-Ring:

Viktoria Fuchs

Mario Lohninger

Max Strohe

The Duc Ngo

Martin Müller

Kandidaten bei "Ready to beef": So läuft die Sendung ab

Die Sendung "Ready to beef" besteht aus drei Kochrunden zwischen 10 und 15 Minuten. In den ersten beiden Runden bringen die Kontrahenten selbst eine für den Gegner unerwartete Zutat, zu der ein passendes Gericht gekocht werden muss. In Runde drei wählt Moderator Tim Mälzer eine Zutat aus, die die Kontrahenten gekonnt kulinarisch in Szene setzen sollen. Egal ob Lauch oder Hahnhoden - die Kandidaten müssen auf allerhand Spezialitäten gefasst sein.

Während der Hamburger Starkoch Tim Mälzer als Moderator und Gastgeber durch die Sendung führt, dient sein Kollege Tim Raue als Ringrichter. Wer die beste Kreation abliefert und die 5.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen darf, entscheidet allein er. (AZ)

