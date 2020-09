vor 17 Min.

Ready to beef 2020: Sendetermine, Sendezeit - Infos zu Folge 5

"Ready to beef" 2020 ist mit Staffel 2 auf Vox zu sehen. Start, Sendetermine, Sendezeit und mehr - hier erhalten Sie alle Infos zur Sendung in unserer Übersicht.

Von Tanja Schauer

" Ready to beef" geht mit Staffel 2 in eine neue Runde. Erneut treten verschiedene Spitzenköche im Duell gegeneinander an, um ihrem Ruf alle Ehre zu machen. Unterstützt werden sie dabei vom Küchenteam ihres eigenen Restaurants. Start, Sendezeiten und Sendetermine - alle Infos rund um "Ready to beef" finden Sie hier.

"Ready to beef": Start-Termin

Staffel 2 des Koch-Duells läuft seit dem 31. August 2020 auf Vox.

"Ready to beef" 2020: Sendezeit

"Ready to beef" läuft wöchentlich um 22.50 Uhr auf Vox.

"Ready to beef": Sendetermine im Überblick

Hier sehen Sie die geplanten Sendetermine von "Ready to beef":

Folge Datum Sendezeit Sender 1 Montag, 31.08.20 22.50 Uhr Vox 2 Montag, 07.09.20 22.50 Uhr Vox 3 Montag, 14.09.20 22.50 Uhr Vox 4 Montag, 21.09.20 22.50 Uhr Vox 5 Montag, 28.09.20 22.50 Uhr Vox 6 Montag, 05.10.20 22.50 Uhr Vox 7 Montag, 12.10.20 22.50 Uhr Vox 8 Montag, 19.10.20 22.50 Uhr Vox

Die Moderatoren von "Ready to beef"

Als Moderator führt der Hamburger Spitzenkoch Tim Mälzer durch die Sendung. Sein Kollege Tim Raue fungiert als Ringrichter und entscheidet über Sieg oder Niederlage der Teams. Mehr zu den beiden Gastgebern des Formats finden Sie hier: Ready to Beef 2020: Tim Mälzer und Tim Raue im Porträt.

Kandidaten bei "Ready to beef"

Bei "Ready to beef" stehen sich verschiedene Spitzenköche im Duell gegenüber. Welche Kandidaten in Staffel 2 der Sendung teilnehmen, erfahren Sie hier: "Ready to beef" 2020: Das sind die Kandidaten

Übertragung: "Ready to beef" live im TV und Stream

Wann läuft "Ready to beef" im TV? Sind die Folgen auch im Stream zu sehen? Mehr zur Übertragung finden Sie hier:Ready To Beef 2020: Staffel 2 live im TV und Stream.

