Ready to beef 2020: Staffel 2 live im TV und Stream - Übertragung heute am 28.9.20

In Staffel 2 von "Ready to beef" holt Tim Mälzer neue Köche in den Ring, während Tim Raue die Punkte vergibt. Wo läuft die Übertragung im Live-TV und im Stream?

Staffel 2 von " Ready to beef!" gab es bisher nur im Internet bei TVNOW zu sehen. Nun kehrte TV-Star-Koch Tim Mälzer gemeinsam mit Tim Raue auf die TV-Bildschirme zurück. In der zweiten Staffel bitten die beiden wieder Spitzenköche zu sich in den Ring. Wir informieren Sie hier, wo Sie die spannenden Schlachten mit topf und Pfanne im TV und im Stream live verfolgen können.

Live-Übertragung von "Ready to beef" im TV und Stream: So funktioniert die Kochshow

In Staffel 2 der Vox-Kochshow „Ready to beef“ bittet Starkoch Tim Mälzer wieder zum kulinarischen Kampf um Ehre und Ruhm: Zwei Profiköche aus völlig unterschiedlichen Regionen Deutschlands trauen sich mit eigenem Team und eigener Philosophie zu einem wahrhaft furiosen Koch-Wettstreit in den Ring. Denn statt mit Maß und Muße die Zutaten eines Gerichts sorgsam auszuwählen und fein abzuschmecken, stehen die renommierten Küchenchefs bei "Ready to beef" unter tierischem Zeitdruck.



Am Ablauf hat sich zur ersten Staffel nichts geändert: In drei Runden von 10 bis 20 Minuten erhalten die Koch-Teams jeweils zu Beginn ein bis zwei völlig überraschende Produkte vorgegeben, die sie anschließend in ihrem Gericht als Hauptzutat verwenden müssen. Beim Kochen sind sie von fiebernden Food-Fans umzingelt, die den Ort des Geschehens in einen Hexenkessel verwandeln.

TV und Stream live: Tim Mälzer und Tim Raue sind Gastgeber und Ringrichter bei "Ready to beef"

Gastgeber und Moderator der rasanten Kochfights ist der allseits bekannte Koch und Ernährungsexperte Tim Mälzer. Außer ihm mit von der Partie ist auch in Staffel 2 Sternekoch Tim Raue. Aber obwohl sich die beiden Tims bei "Kitchen Impossible" schon so manchen knallharten Schlagabtausch geliefert haben, kommt es bei "Ready to beef" nicht zur Neuauflage des Duells. Tim Raue fungiert stattdessen als Ringrichter, in dessen absoluter Macht es liegt, das bessere Gericht auszuwählen und den Sieger jeder Runde zu küren.

Drei Runden, zwei Küchenteams – doch es kann nur einen Sieger geben!​

"Ready to beef" mit Mälzer und Raue im Live-TV und Stream sehen. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Staffel 2 von "Ready to beef" läuft immer montags um 22.50 Uhr im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" auf Vox live im TV und Stream. Insgesamt wurden acht neue Folgen aufgezeichnet, die bereits online im Stream bei TVNOW zu sehen waren. Die Show wird bis zum 26. Oktober 2020 immer montags gezeigt.

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei Vox kann man die einzelnen Folgen nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen. (AZ)

