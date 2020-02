vor 24 Min.

Reality-Show: Laura Müller und der Wendler zeigen ihr Leben in den USA

Michael Wendler und Laura Müller zeigen sich seit einem Jahr schwer verliebt auf Instagram. Nun zeigt RTL ihr Liebesleben in Florida in einer eigenen Doku-Soap.

Ihre Beziehung polarisiert: Seit mehr als einem Jahr sind der Sänger Michael Wendler (47) und die Schulabbrecherin Laura Müller (19) ein Paar. Nachdem der Wendler sich im Oktober 2018 nach 29 Jahren von seiner Ehefrau getrennt hatte, wurde ihre Liaison offiziell. In ungezählten Storys und Posts teilen Michael Wendler und Laura Müller seither ihr Liebesleben mit Fans auf Instagram.

Ungleiches Paar: Der Wendler und Laura Müller sind in den Schlagzeilen

Das Leben im US-Bundesstaat Florida zeigte das Promi-Paar seit März 2019 bereitwillig auch in der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Außerdem zeigten sich Laura Müller und der Wendler im Sommer 2019 in der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare".

Und auch in diesem Jahr sind die beiden schon mit allerhand öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in den Schlagzeilen. Michael Wendler hat nach einem wochenlangen Streit Oliver Pocher angezeigt, nachdem der Comedian den Sänger in mehreren Videos parodiert hat und sich über die 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller lustig gemacht hatte. Diese zeigte sich zuletzt nackt im Playboy und wird ab 21. Februar in der neuen Staffel der RTL-Show "Let’s Dance" 2020 zu sehen sein.

Michael Wendler und Laura Müller: Doku-Soap auf RTL zeigt ihr Leben in Florida

Ende Februar gibt es für Michael Wendler und Laura Müller nun den ganz großen Coup: Ab 21. Februar zeigt eine eigene Doku-Soap das Leben der beiden in Florida. In "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" sollen Fans Einblicke in den Alltag des Promi-Paares erhalten. Dabei geht es unter anderem darum, dass er ihr ein Haus kauft, welches ganz nach ihren Wünschen umgebaut werden soll.

In insgesamt sechs Folgen zeigt RTL, wie der Wendler und seine junge Freundin in den USA eingelebt haben - inklusive Einblick in das Playboy-Shooting von Laura Müller. Auch sollen Zuschauer den Moment noch einmal nacherleben, in dem die Eltern der 19-Jährigen ihren Schwiegersohn in spe treffen.

Ein fast 50 Jahre alter Mann und seine nicht einmal 20 Jahre junge Freundin und ihr Leben in Saus und Braus sind eben ein Stoff, der sich auf RTL verkauft. Ob in der Doku-Soap auch der Streit mit Oliver Pocher aufgegriffen wird, bleibt abzuwarten. (AZ)

