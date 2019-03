18:19 Uhr

Rebecca (15) ist wohl tot - ihr Schwager soll aber wieder freikommen Panorama

Seit mehr als zehn Tagen fehlt von Rebecca jede Spur. Die Polizei vermutet ein Verbrechen. Doch gegen ihren Schwager gibt es keinen dringenden Tatverdacht.

Am Freitagmittag untersuchte ein Team von Kriminaltechnikern, das Haus von Rebeccas Schwager im Berliner Ortsteil Britz auf Spuren. Dort hatte sich die Jugendliche vor ihrem Verschwinden am 18. Februar aufgehalten. Ziel war, den Verdacht gegen den Festgenommenen zu erhärten. Ergebnisse der Aktion nannten die Behörden zunächst nicht.

Rebecca wird seit 18. Februar vermisst

Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Sie hatte nach bisherigen Erkenntnissen bei ihrer Schwester übernachtet, erschien am Morgen aber nicht in der Schule. Eine Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. Am Mittwoch hatte die Polizei in Neukölln im Südosten Berlins ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden, wollte sich dazu aber nicht äußern.

Die Polizei sucht nach der 15 Jahren alten Rebecca. Bild: Polizei

Die Polizei versuchte, Rebeccas Spur mit Hilfe von Suchhunden zu verfolgen. Sie wertete Handydaten aus und veröffentlichte Fotos des Mädchens und ihrer zuletzt getragenen Kleidung. Ein Polizeihubschrauber überflog den Stadtteil Britz. Auch Verwandte suchten mit Flugblättern nach Rebecca. (dpa/AZ)

Hinweise zum "Fall Rebecca" nimmt die Mordkommission unter Tel. 030 / 4664-911 333 entgegen. Auch an jede andere Polizeistation können sich Zeugen wenden.

Die 15-jährige Rebecca aus Berlin ist wahrscheinlich getötet worden. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aus. Der gestern festgenommene Schwager Rebeccas soll wieder auf freien Fuß kommen. Video: dpa

