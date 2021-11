Infos zur Doku "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?": Sendetermin und Inhalt

Anfang Dezember läuft die Doku "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermin, Inhalt und Übertragung im TV und Stream.

Was steckt hinter dem Fall Rebecca Reusch? Im Februar 2019 verschwindet die damals 15-jährige Rebecca aus der Wohnung ihrer Schwester in Berlin - spurlos. Die Beweislage? Undurchsichtig, fast schon nichtssagend. Nach jahrelanger Suche gibt es immer noch keine eindeutige Spur zu dem Mädchen. Nun beschäftigt sich der Free-TV-Sender RTL mit der Thematik und zeigt eine Dokumentation mit dem Titel "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?". Hier kommt Rebeccas Familie zu Wort.

Sie möchten die Doku im TV sehen und wissen, wann und wo sie läuft? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermin, Inhalt und Übertragung im TV und Stream für Sie zusammen gefasst.

Wann läuft "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" im TV: Sendetermin

Der Sendetermin für die RTL-Dokumentation "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" über Rebecca Reusch ist festgelegt auf Donnerstag, 2. Dezember 2021. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird die Doku im deutschen Free-TV ausgestrahlt.

Das beinhaltet die Doku über Rebecca Reusch: Der Inhalt

Ganz Deutschland kennt die Geschichte von Rebecca Reusch: Seit dem 18. Februar 2019 wird das Mädchen vermisst, nachdem sie plötzlich spurlos aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwand, wo sie übernachtet hatte. Bis heute wird der Schwager der damals 15-jährigen verdächtigt, obwohl die Familie des Mädchens da anderer Meinung ist. Die Ermittler vermuten, dass die Schülerin das Haus wohl nicht lebend verlassen haben könne, sei sie schließlich auf keinem einzigen Überwachungsvideo zu sehen.

Ihre Eltern und Schwester Vivien glauben jedoch fest daran, dass Rebecca entführt wurde. Doch die Beweislage ist zu unklar und zu undurchsichtig, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Eine eindeutige Spur gibt es immer noch nicht- und das nach nun fast drei Jahren. Wie hält man das aus, wenn das eigene Kind spurlos verschwindet? Darum wird es in der Dokumentation gehen.

RTL beschäftigt sich nun mit dem Fall, zeigt die neusten Entwicklungen, Daten und Hinweise und spricht außerdem mit der Familie des Mädchens. Nazan Eckes moderiert die Spezial-Sendung "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" und bringt unter anderem in Erfahrung, warum Rebeccas Eltern und ihre Schwester weiterhin an ihrer Geschichte festhalten und wie sie es schaffen, die Hoffnung, Rebecca eines Tages wieder zu sehen, nicht aufzugeben.

Ab dem 18. November 2021 gibt es außerdem eine gleichnamige, dreiteilige True-Crime-Dokumentation auf RTL+ zu sehen. Hier werden die Besonderheiten des Falls und unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt.

Wann können Sie "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" sehen?: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV Sender RTL zeigt die Dokumentation "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" am 2. Dezember 2021 zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Auf RTL+ (früher TVNow) gibt es die Sendung außerdem im Stream zu sehen.

