vor 42 Min.

Rebecca seit drei Wochen vermisst - Polizei sucht in Brandenburger See

Tagelang durchkämmte die Polizei auf der Suche nach Rebecca Waldstücke in Brandenburg - erfolglos. Jetzt nimmt sie erneut die Suche nach der Leiche auf.

Drei Wochen nach ihrem Verschwinden fehlt von der Berliner Schülerin Rebecca weiter jede Spur. Nun hat die Berliner Polizei ihre Suche nach der Leiche der Verschwundenen in Brandenburg wieder aufgenommen. Am Dienstag war die Polizei am Wolziger See 50 Kilometer südöstlich von Berlin unterwegs. Dabei war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch das Technische Hilfswerk (THW) mit Booten. Die Pressestelle der Polizei konnte das zunächst noch nicht bestätigen. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.

Am Montag hatte es zunächst geheißen, man wolle sich nun auf die Auswertung der Hinweis aus der Bevölkerung konzentrieren. Eine Polizeisprecherin hatte gesagt: "Das wird noch viel Zeit kosten." Bislang gingen demnach mehr als 1200 Hinweise ein. Die Aufnahme des Falls in die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hatte allein mehr als 300 neue Hinweise gebracht.

Von Donnerstag bis Samstag hatten Großaufgebote der Polizei mit Leichenspürhunden ein Waldgebiet in Brandenburg durchsucht - ohne Erfolg. Die Suche ging auf einen Hinweis auf das himbeerrote Auto des tatverdächtigen Schwagers zurück. Der 27-Jährige, der seit einer Woche in Untersuchungshaft sitzt, soll nach dem Verschwinden der Jugendlichen am 18. Februar zwei Fahrten nach Brandenburg unternommen haben, die über ein Kennzeichenerfassungssystem bekannt wurden. Zu den Fahrten konnte der Verdächtige keine Angaben machen, laut Kriminalpolizei sei er aber der einzig mögliche Fahrer.

Ob ein Anwalt des Schwagers bereits einen Antrag auf Haftprüfung gestellt habe, sagte der Polizeisprecher nicht. Mit so einem Antrag können Rechtsanwälte ihre Mandanten aus der Untersuchungshaft holen.

Polizei vermutet Tod von Rebecca - der verdächtigte Schwager schweigt

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Sie hielt sich zuletzt in dem Haus auf, in dem eine ihrer Schwestern mit Mann und Kind lebt. Am Morgen des 18. Februar erschien sie aber nicht zum Unterricht. Die Polizei gab am 21. Februar die erste Suchmeldung heraus und veröffentlichte ein Foto der Vermissten. Einen Tag später übernahm die Mordkommission den Fall. Die bisherigen Suchaktionen mit Hubschrauber, Leichen- und Menschenspürhunden blieben alle erfolglos.

Kriminaltechniker der Berliner Polizei untersuchen das Haus der Schwester der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa

Die Ermittler nehmen an, dass sich der Schwager zuletzt allein mit Rebecca im Haus aufhielt und dass sie das Haus nicht lebend verließ. Er wurde zehn Tage nach dem Verschwinden des Mädchens, am 28. Februar, festgenommen. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen. Die Polizei veröffentlichte unterdessen Fotos des Mannes und Informationen zu den zwei Autofahrten nach Brandenburg, um Zeugen zu suchen. Von weiteren geplanten Suchaktionen, um die 15-Jährige zu finden, sei derzeit nichts bekannt. (dpa, lesa)

Themen Folgen