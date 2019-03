vor 46 Min.

Rebecca vermisst: Polizei veröffentlicht Fotos von verdächtigem Schwager

Seit dem Morgen des 18. Februar 2019 wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst. Nun hat die Polizei Fotos des verdächtigen Schwagers veröffentlicht.

Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei zwar einen Hauptverdächtigen, den Verbleib des Mädchens aber immer noch nicht geklärt. Die Ermittlungen gehen am Mittwoch weiter und konzentrieren sich auf den Schwager der vermissten Jugendlichen. "Die oberste Priorität ist es, Rebecca zu finden", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es gebe eine Menge Anhaltspunkte, aber dazu könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nichts mitteilen.

News im Fall Rebecca: Polizei veröffentlicht Fotos von Schwager

Bei der Suche nach Rebecca bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise auf das Auto des Schwagers. Den Ermittlern zufolge wurde der himbeerrote Renault Twingo am Morgen des Verschwindens der 15-Jährigen auf der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) von einer Überwachungsanlage erfasst, ebenso am Abend des nächsten Tages. Zu diesen Zeiten habe nur der Schwager Zugriff auf den Wagen gehabt.

Dazu veröffentlichte die Polizei am Mittwoch Fotos des Verdächtigen, des Autos und einer Decke. Sie fragt, wer das Auto oder den verdächtigen Mann an den Tagen gesehen hat. Auch Informationen zu möglichen Orten, die der Mann in der Gegend kennen könnte, sind wichtig. Außerdem wird nach der Decke, die mit Rebecca verschwand, gefragt.

Nun veröffentlicht auch die Polizei Berlin Fotos des Autos des dringend tatverdächtigen Mannes. Bild: Polizei

Polizei vermutet, dass Rebecca getötet wurde

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass Rebecca nicht mehr lebendig gefunden wird. Der 27-jährige Mann ihrer Schwester wurde von der Polizei als Verdächtiger verhaftet und sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen im Kofferraum des Autos der Familie ihrer Schwester Haare von Rebecca und Faserspuren der Decke gefunden worden sein, die mit dem Mädchen verschwand.

Außerdem soll es Unstimmigkeiten geben bei Angaben des Schwagers zum 18. Februar, dem Tag des Verschwindens von Rebecca. Dem Bild-Bericht zufolge soll er morgens Chat-Nachrichten geschrieben haben, als er nach seinen Angaben angeblich schon schlief.

Die Polizei hatte einen Verdächtigen festgenommen und musste ihn wieder freilassen - von Rebecca fehlt weiter jede Spur. Am Sonntag haben Anwohner selbst noch einmal nach ihr gesucht. Video: dpa

Der Verdächtige schweige zu den Vorwürfen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nach Zeitungsberichten hatte er der Polizei versichert, er habe nichts mit dem Verschwinden Rebeccas zu tun.

Neben der Polizei wandte sich auch Rebeccas Familie auf der Suche nach der 15-Jährigen an die Öffentlichkeit. Die Eltern sprachen mit mehreren Medien, eine weitere Schwester Rebeccas bat unter anderem bei Instagram um Hilfe bei der Suche. Mehr als 23.000 Menschen verfolgen inzwischen ihre Aktivitäten im Netz. "Wir finden dich und der Schuldige für diese Odyssee wird gefunden", schrieb die junge Frau am Montagabend auf Instagram und kündigte an, ihr Postfach vorerst zu schließen.

Rebecca wird seit dem 18. Februar vermisst

Rebecca hatte in der Nacht zum 18. Februar in dem Einfamilienhaus der Familie ihrer Schwester in einer ruhigen Wohngegend übernachtet. In der Nacht oder am Morgen verschwand sie. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet. (dpa/AZ)

Hinweise zum "Fall Rebecca" nimmt die Mordkommission unter Tel. 030 / 4664-911 333 entgegen. Auch an jede andere Polizeistation können sich Zeugen wenden.

Themen Folgen