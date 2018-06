Rechtsstreit: Rebel Wilson muss Millionen zurückzahlen

Rebel Wilson hatte den Rechtsstreit mit dem Bauer-Verlag zwar gewonnen. Trotzdem muss die 38-jährige Hollywood-Schauspielerin jetzt Geld zurückzahlen.

Rebel Wilson (38) muss umgerechnet 2,6 Millionen Euro an den deutschen Bauer-Verlag zurückzahlen. Nachdem das Berufungsgericht des australischen Bundesstaates Victoria Mitte Juni Wilson zur Rückzahlung eines Großteils der Entschädigung verpflichtet hatte, wies es am Mittwoch ihre Forderung zurück, bei der Berechnung des zu erstattenden Zinsaufschlages einen niedrigeren Zinssatz anzusetzen.

Die in Australien geborene Wilson hatte Bauer Media wegen Verleumdung verklagt, weil sie in Zeitschriften des Konzerns als notorische Lügnerin diffamiert worden sei, die über ihr Alter und ihre Herkunft falsche Angaben gemacht habe. Durch die Berichte habe sie Sprecher-Rollen für die Zeichentrickfilme "Trolls" und "Kung Fu Panda 3" verloren. Sie hatte zuvor getwittert, ihr sei es bei dem Prozess nie um Geld gegangen, die Entschädigungssumme wolle sie spenden.

What happens tomorrow is to do with the losers @bauermedia quibbling about how much they now have to pay me. While this case was never about the money for me, I do hope to receive as much as possible to give away to charities and to support the Australian film industry.