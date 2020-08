08:03 Uhr

Reese Witherspoon wollte als Kind US-Präsidentin werden

Als Schauspielerin ist Reese Witherspoon berühmt geworden. Dabei wollte sie früher etwas ganz anderes werden.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (44) hat sich nach der Bekanntgabe der demokratischen Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten an einen Kindheitswunsch erinnert.

"In der dritten Klasse fragte uns unsere Lehrerin, was wir werden wollen, wenn wir erwachsen sind, ich hob meine Hand und sagte: 'Ich möchte die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden'", schrieb Witherspoon in einem Instagram-Post zu einem Foto von sich im Grundschulalter.

Mit Blick darauf, dass Joe Biden Kamala Harris als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten ausgewählten hat, schrieb Witherspoon: "Heute ist ein wahrhaft historischer Tag!" Mit Harris könnte erstmals eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden.

