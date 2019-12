vor 22 Min.

Release: "Darksiders Genesis" - Gameplay, Trailer und Kritik

Heute erscheint das Spiel "Darksiders Genesis" auf dem Markt. Hier lesen Sie alle Informationen rund um Gameplay, Trailer und Kritik in unserer Übersicht.

Es ist soweit: Ab heute, 5.12.19, ist "Darksiders Genesis" für den PC und Google Stadia auf dem Markt erhältlich. Die Spielreihe, in der die Nutzer in die Rolle eines apokalyptischen Reiters schlüpfen, erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Erstmal wird es das Game nur für Google Stadia und den PC geben, ab Februar ist es dann auch für die Nintendo Switch, die PS4 und die Xbox erhältlich.

Hier finden Sie alle Infos zu Gameplay, Trailer und Kritik von "Darksiders Genesis".

"Darksiders Genesis" heute: Release-Datum und Gameplay

"Darksiders Genesis" erscheint für Google Stadia und den PC heute am 5.12.2019. Der Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox findet erst im Februar 2020 statt.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle der beiden apokalyptischen Reiter Strife und War (Streit und Krieg). Strife benutzt hauptsächlich Pistolen, während War die Gegner mit seinem Schwert besiegt. Da es sich bei "Darksiders Genesis" um ein "Hack and Slay"-Rollenspiel handelt, gibt es davon jede Menge. "Darksiders Genesis" kann sowohl im Single-Player- , als auch im Co-Op-Modus gespielt werden. Das Konzept des Games sieht vor, so viele Gegner wie möglich in einem bestimmten Zeitlimit zu töten. Dann werden bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet.

Der Trailer zu "Darksiders Genesis"

Gleich zu Beginn des Trailers wird Strife den "Darksiders"-Fans vorgestellt. Er ist der Bruder des altbekannten apokalyptischen Reiters War, der Hauptcharakter aus dem Vorgänger von 2010. Da es sich bei dem Trailer um ein Cinematic handelt, wird nicht die In-Game Grafik von "Darksiders Genesis" gezeigt. Trotzdem vermittelt er einen ersten Einblick zur Atmosphäre des Games. Der Trailer hat auf YouTube etwa 500.000 Aufrufe.

Kritik: Was sagen die Fans zu "Darksiders Genesis"?

Darksiders Genesis wird von Airshop Syndicate entwickelt und von THQ Nordic publiziert. Die "Darksiders"-Reihe hat eine sehr stabile Fanbase. Die Steam-Nutzer waren mit dem Original sehr zufrieden: "Darksiders" hat von 89 Prozent der Nutzer eine sehr positive Bewertung erhalten. Das Prequel "Darksiders Genesis" erscheint Anfang Dezember. (AZ)

