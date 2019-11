vor 32 Min.

Release: Google Stadia im Test - Spiele, Controller, Kosten

Mit Google Stadia ist ein neuer Videospiel-Service gestartet. Welche Spiele gibt es zum Release? Was ist der Preis? Hier gibt es einen ersten Testbericht.

Seit einigen Tagen ist Google Stadia auch in Deutschland verfügbar. Dabei handelt es sich um einen neuen Spiel-Service von Google, der es ermöglicht, über einen Stream zu spielen - somit fällt der Kauf von teurer Hardware komplett weg. Lediglich eine Stadia-Mitgliedschaft ist für die Nutzung Voraussetzung.

Hier alle Informationen rund um Spiele, Release, Controller und Preis.

Der Stadia-Release war am 19.11.2019

Google Stadia startete in Deutschland am 19. November 2019. Auch in anderen Ländern gab es am Dienstag den Release.

Gaming: Google Stadia im Test

Im Test konnte Stadia noch nicht vollkommen überzeugen. Woran das liegt, erfahren Sie in diesem Video:

Nie wieder eine Konsole kaufen, immer die beste Hardware haben. Das ist das Versprechen von Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia. Technisch sieht es schon gut aus, doch an anderer Stelle knirscht es noch. Video: dpa

Stadia 2019: Welcher Preis kommt auf die Nutzer zu?

Stadia Pro soll 9,99 Euro im Monat kosten und ist ab heute verfügbar. Ab 2020 gibt es einen zusätzlichen Dienst und zwar Stadia Base - er ist für Nutzer kostenlos. Die Frame-Rate ist bei beiden Abos gleich: 60 FPS. Doch was ist bei den Diensten anders?

Hier der Überblick:

Stadia Pro

Preis: 9,99 Euro pro Monat

Release : November 2019

: November 2019 regelmäßig Gratis-Titel

maximale Auflösung: 4K, HDR

5.1 Surround Sound

Stadia Base

Preis: kostenlos

Release : 2020

: 2020 keine Spiele inklusive

maximale Auflösung: 1080p

Stereo Sound

Aktuell kann für 129 Euro die Premiere Edition vorbestellt werden. Darin sind der Chromecast Ultra und eine dreimonatige Stadia-Pro-Mitgliedschaft enthalten. Chromecast ist ein Streaming-Gerät, das über einen HDMI-Anschluss mit dem Fernseher verbunden wird, und Inhalte vom Handy, Laptop oder Smartphone an den Fernseher sendet.

Stadia: Die Spiele zum Release im Überblick

Diese Spiele lassen sich zum Stadia-Release kaufen:

Assassin's Creed : Odyssey

: Odyssey Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

XV Football Manager 2020

Grid 2019

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

2K20 Rage 2

Red Dead Redemption 2

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Samurai Showdown

Thumper

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Was können die Google Stadia Controller?

Vom Aussehen her ähnelt der neue Stadia-Controller einem X-Box-Controller, doch es gibt deutliche Unterschiede. Der Controller bietet einen Schnellzugriff auf Bild- und Aufnahmefunktionen und hat ein Gewicht von 268 Gramm. Eine Besonderheit ist - neben der Möglichkeit sein Spielerlebnis mit einem Klick aufzunehmen - die Assistent-Taste: Durch das eingebaute Mikrofon lässt sich der Google Assistent über den Controller aktivieren. Er ist in vier Farben erhältlich: Clearly White, Just Black, Mitternacht (nur in der Founder's Edition) und Wasabi. Der Kauf eines Controllers alleine reicht nicht aus, um den Stadia-Service zu nutzen. Google möchte mit Stadia Millionen von Nutzern erreichen - vor allem diejenigen, die zuvor wegen der mangelnden Hardware einige Spiele nicht erleben konnten. (AZ)

