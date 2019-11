vor 2 Min.

Release heute: Shenmue 3 - Gameplay, Trailer, Kritik

Das Release-Date von Shenmue 3 ist heute am 19.11.19. Gameplay, Trailer, Kritik - hier gibt es alle Infos zu Teil 3 der Shenmue-Reihe.

Shenmue 3: Heute am 19.11.19 ist das Release-Date für das lang ersehnte Game. Der Vorgänger ist bereits vor 18 Jahren erschienen. Das Action-Adventure-Game erhielt allerdings schon vor dem Release viel Kritik von den Fans. Der Grund war die Änderung des Game-Stores. Erste Reviews von Shenmue 3 werden erst ab dem 21. November veröffentlicht.

Gibt es bereits einen Trailer zum Gameplay von Shenmue 3? Hier lesen Sie die Antwort und weitere Infos zum neuen Game für die Playstation 4 un den PC.

Shenmue 3 heute Release-Date

Die ersten beiden Teile der Shenmue-Reihe erschienen bereits in den Jahren 1999 und 2001. Shenmue 1 war mit geschätzten 47 US-Dollar Marketing- und Produktionskosten das teuerste Videospiel das bisher zu der Zeit veröffentlicht wurde. Obwohl die Spiele sich unter vielen Fans zu Kult entwickelt haben, galten sie als kommerzielle Misserfolge.

Deshalb wurde die Entwicklung von Shenmue 3 um mehr als ein Jahrzehnt aufgeschoben, obwohl das Konzept für das Spiel bereits bestand. 2015 startete Entwickler Yu Suzuki dann eine Kampagne auf Kickstarter um das Spiel zu finanzieren und der Erfolg war enorm: Innerhalb von wenigen Stunden generierte Shenmue 3 mehr als zwei Millionen Dollar und gilt nun als eine der erfolgreichsten Kampagnen der Plattform.

Heute am 19.11.19 ist Teil 3 erscheinen - 18 Jahre nach dem Vorgänger.

Shenmue 3: Gameplay und Trailer

In Shenmue 3 schlüpft man in die Rolle von Ryo Hazuki, ein Kampfkünstler aus den 1980er Jahren. Er möchte den Mörder seines Vaters finden und ihn rächen. Es gibt ein Martial-Arts-Kampfsystem, eine Kampfarena, Minispiele und etliche Nebenquests - von Holz hacken bis zu einer Teilnahme an einem Schildkrötenrennen. In der Shenmue-Reihe steht die Story aber an erster Stelle. Der Trailer wurde auf der E3 in diesem Jahr veröffentlicht. Shenmue 3 startet im Dorf Bailu in China.

Shenmue 3 erhielt schon vorab Kritik

Eigentlich sollte Shenmue 3 für den PC auf Steam erscheinen, doch auf der E3 2019 gaben die Entwickler Deep Silver bekannt, dass Shenmue 3 ausschließlich im Epic Games Store zu kaufen sein soll. Das sorgte bei etlichen Fans für Enttäuschung, da Epic Games aufgrund von Spionagevorwürfen und zahlreichen Exklusivtiteln in der Kritik steht.

Das äußert sich auch unter fast allen Videos und Trailern zu Shenmue 3: Die Fans der Reihe äußern ihren Unmut mit negativen Kommentaren und einem "Dislike" der Videos. Viele forderten auch eine Rückerstattung des bereits bezahlten Betrags für das Game, was die Entwickler erst verhindern wollten, nun allerdings doch ermöglichten - allerdings nur zwei Wochen lang. Ein schwieriger Start für Shenmue 3. (AZ)

