"Renn zur Million...wenn Du kannst!" live im TV und Stream: Start, Ablauf, Läufer und Verfolger

"Renn zur Million...wenn Du kannst!": In Kürze startet der Wettlauf auf ProSieben. Infos zu Start, Ablauf, Kandidaten und Übertragung live im TV und Stream - hier.

"Renn zur Million...wenn du kannst!": Am Dienstag, 10. September 2019, geht das Rennen auf ProSieben los. Die neue Wettkampf-Show könnte sehr spaßig und äußerst spannend werden: Unter den Kandidaten tummeln sich untrainierte, aber motivierte Altenpflegerinnen sowie ehemalige Europa- und Weltmeister. Auch die Verfolger, die die Läufer schnappen sollen, sind sportlich mehr als nur fit.

Wie funktioniert die neue Show eigentlich? Alle Infos zu Ablauf, Live-Übertragung, Läufer, Verfolger und Kandidaten von "Renn zur Million...wenn Du kannst!" finden Sie hier.

ProSieben-Show "Renn zur Million...wenn Du kannst!" live im TV und Stream sehen

Die neue Wettkampf/Sport-Sendung wird im Fernsehen auf ProSieben ausgestrahlt. Alternativ lässt sich "Renn zur Million...wenn Du kannst!" auch online ansehen. Den Stream zur Sendung bietet Joyn, der eigene Streamingdienst der ProSiebenSat.1-Gruppe, kostenlos an.

Die neue Wettkampf-Show wird von den "taff"-Moderatoren Daniel Aminati und Rebecca Mir moderiert. Mit von der Partie ist auch Kommentator Elmar Paulke. Erst kürzlich war Daniel Aminati bereits im TV bei "The Masked Singer" als der Kudu zu sehen.

"Renn zur Million...wenn Du kannst!": TV-Start auf ProSieben und Spiel-Ablauf

Die neue Show soll am Dienstag, 10. September 2019, auf ProSieben Premiere feiern. Das Konzept der Sendung lässt sich bereits am Titel erahnen: Die Kandidaten müssen um die Wette rennen, damit sie bis zu eine Million Euro mit Nachhause nehmen dürfen.

Damit das Interesse noch gesteigert wird, werden die Teilnehmer, auch Läufer genannt, verfolgt. Das gesamte Parcours-Rennen spielt sich auf der Hattinger Henrichshütte ab: Dort erwarten die Kandidaten einige Hindernisse, die sie schnellstmöglich überwinden müssen, damit sie nicht von ihren Verfolgern gefangen werden. Bei den Verfolgern handelt es sich um absolute Profis und Sportler, dessen Ziel es ist, die Million zu beschützen.

So sammeln die Läufer etappenweise ihr Preisgeld an. Laut dem Sender dürfen die Teilnehmer immer wieder entscheiden, ob sie ihrem bisher wohlverdienten Gewinn aussteigen oder alles riskieren, um sich die Million zu sichern.

Diese Läufer sind dabei: "Renn zur Million...wenn Du kannst!" Kandidaten

Die Kandidaten der neuen ProSieben-Show "Renn zur Million...wenn Du kannst" haben alle nur ein Ziel vor Augen: Sie wollen so schnell wie nur möglich die Hindernisse überwinden und sich so das Geld sichern. Manche gehen es als Team an, anderen versuchen es auf eigene Faust. Hier der Überblick:

Teams:

"Die Beigls" : Bernd (55) und Freija (22): Hobby-Sportler aus Augsburg

: Bernd (55) und Freija (22): Hobby-Sportler aus Augsburg "Für alle Fälle Pflegefälle" : Nicole (26), Annkatrin (31), Tanjana (35) und Martina (39): Altenpflegerinnen aus Hannover

: Nicole (26), Annkatrin (31), Tanjana (35) und Martina (39): Altenpflegerinnen aus Hannover "Crew 10": Jan (24), Robin (27), Sujethan (27) und Dimitrij (29): Tänzer aus Schüttorf

Einzel:

Tim (20): Pflegehelfer aus Bonn

(20): Pflegehelfer aus Bonn Samuel (23): Medizinstudent und Parkour-Läufer aus Zofingen (Schweiz)

(23): Medizinstudent und Parkour-Läufer aus Zofingen (Schweiz) Daniel (33): Reiter und Karneval-Fan aus Köln

(33): Reiter und Karneval-Fan aus Köln Sandra Kiriasis (44): Bob-Pilotin mit neun Weltcup-Siege, sieben Weltmeistertitel und Olympia-Sieg

(44): Bob-Pilotin mit neun Weltcup-Siege, sieben Weltmeistertitel und Olympia-Sieg Mario Basler (50): Ehemaliger Fußballprofi und Europameister

Das sind die Verfolger bei "Renn zur Million...wenn Du kannst!" auf ProSieben

Das sind die zehn Verfolger, die bei "Renn zur Million...wenn Du kannst!" teilnehmen:

Carina Bungard : Team-Europameisterin im Obstacle Course Racing

: Team-Europameisterin im Obstacle Course Racing Roman Deisenhofer : Profi-Triathlet und deutscher Vizemeister über die Mitteldistanz

: Profi-Triathlet und deutscher Vizemeister über die Mitteldistanz Anna Donauer: Crossfit-Profi und -Coach

Crossfit-Profi und -Coach Charles Franzke : Extrem-Hindernisläufer und jüngster deutscher Sieger des "Getting Tough - The Race"

: Extrem-Hindernisläufer und jüngster deutscher Sieger des "Getting Tough - The Race" Fabian Hambüchen: Kunstturner und Olympiasieger am Reck

Kunstturner und Olympiasieger am Reck Harun Özdemir : Mehrfacher deutscher Meister im Taekwondo

: Mehrfacher deutscher Meister im Taekwondo Alex Schmitt : Crossfit-Profi und „Battle the Beach“-Sieger

: Crossfit-Profi und „Battle the Beach“-Sieger Lukas Storath : Polizist und "Hyrox"-Weltmeister

: Polizist und "Hyrox"-Weltmeister Astrid Vliegen : Zweifache belgische Landesmeisterin im Skilanglauf

: Zweifache belgische Landesmeisterin im Skilanglauf Pia Wagner: Obstacle Course Racing-Profi, WM-Teilnehmerin und Drittplatzierte im Team bei der Europameisterschaft

Ob es den Sportlern aus sämtlichen Bereichen gelingt, die Läufer bei "Renn zur Million...wenn Du kannst!" zu schnappen, zeigt ProSieben ab Dienstag, 10. September 2019 im TV und Stream. (rlb)

