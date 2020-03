09:23 Uhr

Rentnerin rast in Menschenmenge: Verletzte in Lebensgefahr

Einsatzkräfte versorgen Verletzte, nachdem eine Seniorin in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren war.

Eine Straßenbahn hält in Essen an und Menschen steigen aus: Ungebremst soll dann eine Seniorin in die Menschenmenge gefahren sein. Wie es dazu kam, ist unklar.

Eine 81-jährige Frau ist am Samstagabend in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Auch am Sonntagmorgen war die Lage weiter unklar: "Zur Stunde gibt es da gar nichts Neues", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen sollten am Montag fortgesetzt werden.

An Straßenbahn-Haltestelle: Rentnerin rast in Essen in eine Menschenmenge

Die Straßenbahn hatte nach Angaben der Sprecherin an der Haltestelle Gervinusstraße gehalten und die Gäste waren ausgestiegen. In dem Moment ist die Seniorin demnach ungebremst in die aussteigenden Menschen gefahren. Zahlreiche Passanten kümmerten sich unmittelbar um die Verletzten, ehe Notärzte und Sanitäter die Versorgung übernahmen. Viele Zeugen standen unter Schock. (dpa)

