Reportage: Rechts.Deutsch.Radikal. Die Vorschau

Pro7 hat sein Programm umgestellt: Statt "Django Unchained" bringt der Sender eine investigative Doku unter dem Titel "Rechts.Deutsch.Radikal". Wir geben Ihnen eine Vorschau.

Von Claus Holscher

Pro7-Reporter Thilo Mischke hat unter anderem im Machtzentrum der AfD recherchiert. Der Sender hat sein Programm geändert und bringt die Doku "Rechts.Deutsch.Radikal." zur besten Sendezeit. Zu welchem TV-Termin genau? Worum geht es in der Reportage? Wir geben Ihnen eine Vorschau.

Reportage "Rechts.Deutsch.Radikal" - Der TV-Termin auf Pro7

Pro7 hat die Übertragung der Doku "Rechts.Deutsch.Radikal." im Rahmen einer Programmänderung für Montag, 28. September 2020, um 20.15 Uhr angekündigt. Bei Twitter begleitet der Sender die Dokumentation mit dem Hashtag: #P7Spezial .

Vorschau: Worum geht es bei der Pro7-Doku "Rechts.Deutsch.Radikal"?

"Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus sind aktuell die größte Bedrohung in Deutschland", sagte Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, bei der Vorstellung des "Verfassungsschutzberichts 2019". Der Journalist Thilo Mischke hat in den vergangenen 18 Monaten innerhalb rechter Netzwerke recherchiert und Anhänger verschiedener rechter und rechtsextremer Gruppierungen getroffen. Im Pro7 Spezial "Rechts. Deutsch. Radikal." geht er der Frage nach: "Ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr?"

Thilo Mischke hat sich bei Pro7 zu seiner Herangehensweise an das Thema geäußert. "Man spricht nicht mit Nazis – auch ich war davon überzeugt", sagt er. "Allerdings entspricht es meiner journalistischen Pflicht erstmal jedem Menschen, unabhängig von seiner Einstellung, Aufmerksamkeit zu schenken. Es war nicht leicht die Menschen, die ich getroffen habe, ausreden zu lassen, aber es ist wichtig ihnen zuzuhören. Ich wollte unter allen Umständen vermeiden, dieser menschenverachtenden Weltsicht eine Plattform zu bieten, aber ich wollte auch, dass wir verstehen, warum in Deutschland, 75 Jahre nach dem Krieg, immer noch eine beängstigende Faszination von dieser Ideologie ausgeht."

"Rechts.Deutsch.Radikal" - Thilo Mischke ist tief ins rechtsextreme Milieu eingedrungen

Thilo Mischke hat anderthalb Jahre hinter die Fassade der rechten und rechtsextremen Szene in Deutschland geblickt: Er traf in Dortmund den 30-jährigen Rechtsextremen Michael Brück, NRW-Landesvorsitzender der vom Verfassungsschutz als demokratiefeindlich eingestuften Partei "Die Rechte". Er begleitete Sanny Kujath (18), ein Gesicht der rechten Jugendgruppierung "Junge Revolution", auf einer Demonstration zum 75. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Dresden. Er drehte auf dem "Schild und Schwert Festival", zu dem der stellvertretende Bundesvorsitzende der NPD geladen hatte. Er sprach auch mit Stephan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Bei seinen Recherchen im und um das Machtzentrum der AfD stößt Thilo Mischke auf Aussagen wie: "Wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht" und "Ein Muslim müsste sich im Karneval hochsprengen".

Pro 7 hält "Rechts.Deutsch.Radikal" für seine wichtigste Doku der letzten Jahre

Der Pro7-Senderchef Daniel Rosemann betont die Bedeutung von "Rechts.Deutsch.Radikal": Es "ist die wichtigste Dokumentation der letzten Jahre auf Pro7. Thilo Mischke ist es in exzellenter Manier gelungen, ein so wichtiges und gleichzeitig brisantes Thema auf seine unverkennbare Art in einem Film zu behandeln. Wir möchten, dass möglichst viele Zuschauer diese einzigartige Recherche sehen und zeigen die Reportage deshalb zur besten Sendezeit." (AZ)

