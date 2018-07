vor 34 Min.

Rettungskräfte in Laos suchen nach über 130 Vermissten Panorama

Nach dem Bruch eines Staudamms in Laos suchen Rettungskräfte mit Booten und Hubschraubern weiter nach 131 Vermissten. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause.

Die Suche nach Vermissten in Laos geht weiter. 688 Menschen seien schon aus den überfluteten Gebieten gerettet worden, berichteten örtliche Medien am Donnerstag.

Laos: Mindestens 26 Tote nach Dammbruch

Der Xepian-Xe Nam Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapqeu war am Montagabend eingestürzt. Fünf Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer. Das ist ungefähr soviel Wasser, wie der Chiemsee und der Starnberger See zusammen fassen.

Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben, knapp 7000 Menschen verloren ihr Zuhause, Tausende sitzen noch in den überfluteten Gebieten fest. Als mögliche Ursache des Dammbruchs nannte eine der an dem Projekt beteiligten Firmen starken Regen, der zu Rissen im Damm geführt haben könnte.

Die Menschen in Laos erhalten laut Staatsmedien Hilfe aus zahlreichen Ländern. Das große nördliche Nachbarland China schickte demnach am Mittwoch 100 Rettungsleute, Japan versorgte die Opfer mit Zelten und Decken, der südwestliche Nachbar Thailand sandte Wasser und Medikamente.

Der Unglücksdamm war noch im Bau. Nach Angaben der thailändischen Ratchburi Holding, die an dem Staudamm beteiligt ist, war das Projekt zu 90 Prozent fertiggestellt. Das Kraftwerk sollte mehr als 1800 Gigawatt Strom pro Jahr produzieren - eine wichtige Einnahmequelle für das arme südostasiatische Land.

