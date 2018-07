vor 40 Min.

Am Dienstagabend ist in Hamburg ein Rettungswagen mit einer schwangeren Frau an Bord umgekippt. Doch bereits am Mittwoch gab es erfreulichere Nachrichten.

Als die Wehen einsetzten verständige eine schwangere Frau in Hamburg den Rettungswagen. Dieser wollte sie mit Blaulicht so schnell wie möglich in die nahe gelegene Klinik bringen, doch dazu kam es nicht: Auf dem Weg zur Entbindung ist der Rettungswagen am Dienstagabend von einem Pkw gerammt worden und umgekippt.

Dabei wurden die 31 Jahre alte Schwangere, ihre 55-jährige Mutter sowie Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Baby kam dennoch am Mittwochmorgen gesund zur Welt, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Unfall mit hochschwangerer Frau: Baby kommt gesund zur Welt

Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Frau habe wegen einsetzender Geburtswehen den Rettungswagen gerufen. "Die Kollegen wollten sie ins Krankenhaus bringen und sind dort nicht ganz angekommen."

Bei dem Unfall wurde der Rettungswagen auf die Seite geschleudert, für keinen der Beteiligten bestand allerdings Lebensgefahr. Der 31-Jährigen und ihrem Baby gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Rettungswagen mit Schwangerer verunglückt: Polizei ermittelt nach Unfall

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Stadtparks in Hamburg. Direkt nach dem Rettungseinsatz nahm die Polizei die Ermittlungen dazu auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (afp, dpa)

