"Returnal": Release, Trailer, Gameplay, Story

Der Sci-Fi-Shooter "Returnal" wird voraussichtlich mit der Playstation 5 erscheinen. Alle Infos zu Release und Gameplay sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Mit dem Enthüllungs-Event der Playstation 5 wurden auch erste Spiele für die neue Konsole angekündigt. Das Science-Fiction Spiel "Returnal", das von Housemarque entwickelt wird, entführt den Spieler auf einen fremden Planeten, auf dem die Gesetze der Physik nicht zu gelten scheinen. Alle Infos zu Release und Gameplay finden Sie hier. Am Ende des Artikels können Sie sich außerdem einen Trailer zum Spiel ansehen.

"Returnal": Release-Termin des Sci-Fi Shooters

Der genaue Release-Termin von "Returnal" ist bisher nicht bekannt. Voraussichtlich wird das Spiel gleichzeitig mit der Playstation 5 um Weihnachten 2020 auf den Markt kommen. Für weitere Plattformen wird der Shooter nicht erscheinen - es handelt sich um einen Playstation 5 Exklusiv-Titel.

Sobald der genaue Erscheinungstermin feststeht, werden wir Sie hier informieren.

Gameplay und Story von "Returnal"

Neben Einblicken in die Story von "Returnal" hat der erste Trailer auch einen Eindruck vom Gameplay des Spiels verschafft. Hauptcharakter ist eine Astronautin, die auf einem fremden Planeten abstürzt. Daraufhin scheint sie immer wieder dieselben Sequenzen zu erleben: Der Absturz, der Angriff, ihr Tod. Mit ihrem Tod fängt alles von Vorne an und so beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - wird sie die Geheimnisse des Planeten ergründen und einen Weg nach Hause finden, bevor sie den Verstand verliert?

Gesteuert wird die bisher namenlose Astronautin aus der Third-Person-Perspektive. Zur Verteidigung hat man Zugriff auf verschiedene Waffen oder Munitionstypen, die in farbenfrohen Gefechten auf die Gegner gefeuert werden. Außerdem soll auch der Tod des Spielercharakters Einfluss auf das Gameplay haben, denn wenn man im Spiel stirbt verändert sich der Planet.

"Returnal": Trailer

Einen deutschen Trailer zu "Returnal" gibt es bisher nicht. Hier können Sie sich den ersten Trailer zum Spiel im englischen O-Ton ansehen:

