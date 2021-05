"Rhythm and Love": Das erwartet Sie im Münster-Tatort heute

Im Münster-Tatort heute bekommen es Thiel und Boerne mit einer Hippie-Kommune und viel freier Liebe zu tun. Lohnt sich ""Rhythm and Love"? Die Tatort-Kritik.

"Rhythm and Love" heißt der neue Tatort aus Münster , der heute am Sonntag (02.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (02.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Freie Liebe, sinnliches Trommeln, unkonventionelle Paar-Beziehungen - und mittendrin Thiel und Boerne . Die Ermittler bekommen es mit Leichen zu tun, aber auch mit allerlei eigenen Problemchen.

. Die Ermittler bekommen es mit Leichen zu tun, aber auch mit allerlei eigenen Problemchen. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Keine Hinweise auf die Identität des Opfers: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) am Fundort. Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Kein Handy, keine Papiere, keine Kleidung: In einem Moorgebiet wird eine nackte männliche Leiche gefunden. Ausgerechnet dank Prof. Boernes (Jan Josef Liefers) Spürsinn ist die Identität des jungen Mannes schnell geklärt: Es handelt sich um Maik Koslowski: Gemüsebauer, Aktmodell und Verfechter von freier Liebe. Er war zudem Leiter von Gruppenseminaren wie "Sexualität und Tantra" oder "Trommeln und Ekstase". Bei ihren Nachforschungen auf dem Erlen-Hof mit angrenzender Bauwagensiedlung stoßen Thiel (Axel Prahl) und Boerne auf schnatternde Gänse, neugierige Alpakas und verwirrende Beziehungsgeflechte. Um Licht ins Dunkel zu bringen, bittet Thiel seinen „Vadder“ um Hilfe: Er soll sich in der Kommune undercover umhören.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Rhythm and Love" heute einzuschalten?

"Rhythm and Love" enthält alles, was ein Münster-Tatort braucht: Ironie, skurrile Gestalten, eine leicht abseitige Handlung, die im katholischen Münster gerne was mit Kirche zu tun hat, und vogelwilde Szenen wie das Besäufnis auf dem Seziertisch. Diesmal darf Assistentin Silke „Alberich“ Haller (Christine Urspruch) etwas mehr aus dem Schatten ihres Meisters heraustreten und der knuddelbärige Kriminalassistent Mirko Schrader (Björn Meyer) sorgt am Ende gar für den nötigen Kick.

Lesen Sie dazu auch die gesamte Tatort-Kolumne: Thiel und Boerne ermitteln in einem erotischen Kuddelmuddel

Gute Geschäftskontakte: Herbert "Vadder" Thiel (Claus D. Clausnitzer) beliefert auf dem Erlenhof "Rasta-Mann" (Stefan Gorski) mit Ware aus eigenem Anbau. Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Frank Thiel : Axel Prahl

: Wilhelmine Klemm : Mechthild Großmann

: Silke Haller : ChrisTine Urspruch

: ChrisTine Urspruch Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer :

: : Mirko Schrader : Björn Meyer

: Marion Hagen : Patrycia Ziolkowska

: Johannes Hagen : August Wittgenstein

: Tobias Flügge : Nikolai Kinski

: Kurt Hagen : Peter Harting

: Ines Fournier : Maelle Giovanetti

: Maelle Giovanetti Maik Koslowski : Matthias Zera

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Thiel und Boerne sind die Tatort-Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoît Linder, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Münster

