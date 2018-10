16:48 Uhr

Rick Okon ist der Neue im Dortmund-Tatort Panorama

In "Tod und Spiele" feiert Rick Okon alias Jan Pawlak seinen Einstand im Dortmund-Tatort. Kommissar Faber zeigt unbekannte Seiten. Die Story allerdings bleibt blass.

Von Rupert Huber

Ein Krimi mit einer durchgängigen Struktur, einem Mordfall, der die Denkerstübchen der Ermittler durchlüftet, und einer raffinierten szenischen Gestaltung sieht anders aus. Dass man sich bei „Tod und Spiele“, dem Dortmunder Tatort, trotzdem gut unterhält, hat einen anderen Grund: Das Personal der Mordkommission bewegt sich auf einer Achterbahn der Gefühle. In den privaten Beziehungen wie bei dem Versuch, herauszufinden, warum ein Russe brutal verbrannt und zersägt wurde. Und was weiß ein kleiner, offenbar sprachloser Junge, den Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) „Klein-Khan“ nennt, als hätte er einen Filmtitel für Til Schweiger gesucht?

Auftritt Martina Bönisch (Anna Schudt): Aus dem Handbuch für polizeiliche Verhaltensregeln stammt ganz und gar nicht die Idee, die Hauptkommissarin undercover auf den Oligarchen Kambarow (sensationell gut: Samuel Finzi) anzusetzen. Nämlich weniger mit der Knarre als mit – Entschuldigung – den Waffen einer Frau. Was Faber, der plötzlich zur Eifersucht neigt, nicht schmeckt. Als den so was wie eine sanfte Anwandlung überkommt, staunt die Kollegin: „Vielleicht sind Sie ja wirklich auf dem Weg, wieder ein Mensch zu werden.“ Kontert der „alte“ Faber: „Das möchte ich bitte ausschließen.“

Kritik: Rick Okon feiert gelungenen Einstand im Dortmund-Tatort

Die Eifersucht plagt auch Oberkommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel), als der junge Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon) undercover illegale Kampfwetten aufklären soll, während sie sich um „Klein-Khan“ kümmert. „Spielt Pawlak jetzt den Cowboy und ich die Mutti, oder wie?“. Darüber hinaus fürchtet sie, als Nummer vier in der Hierarchie weiter den Cappuccino machen zu müssen.

Rick Okon feiert wie seine Rollenfigur einen gelungenen Einstand ins Team, nachdem Oberkommissar Daniel Kossik (Stefan Konarske) ja im Jahr 2017 gekündigt hatte. Dem Dortmunder Quartett wünscht man fürs nächste Mal einen spannenderen Fall mit einer wirklich stimmigen Auflösung. Die Russen-Kiste war zu schlicht zusammengeklopft.

