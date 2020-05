vor 48 Min.

"Rick and Morty", Staffel 4: Start von Teil 2 heute - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Heute am 4.5.20 startet "Rick and Morty" mit Teil 2 von Staffel 4 auf Sky. Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - alle Infos gibt es hier.

"Rick and Morty" geht heute am 4.5.20 mit Teil 2 von Staffel 4 bei Sky an den Start. Wann werden die weiteren Folgen ausgestrahlt? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung und den Synchronsprechern zur Serie.

Welche Abenteuer "Rick and Morty" diesmal erleben und wo die Serie zu sehen ist, erfahren Sie in der Übersicht.

"Rick and Morty": Teil 2 von Staffel 4 startet heute

Teil 2 von Staffel 4 startet am Montag, 4. Mai 2020, auf TNT Comedy und Sky Ticket. Genau wie Teil 1 hat auch Teil 2 fünf Folgen. Der erste Teil der aktuellen Staffel startete am Mittwoch, 15.1.20 auf Sky.

Staffel 4, Teil 2: Das sind die Folgen von "Rick and Morty"

Staffel 4 hat zehn Folgen - auf die zweite Hälfte dürfen sich die Fans nun freuen. Der Kanal Adult Swim hat zudem insgesamt 70 neue Episoden von "Rick and Morty" bestellt. Das sind die englischen Folgentitel zu Teil 2 von Staffel 4:

"Never Ricking Morty"

"Promortyus"

"The Vat of Acid Episode"

"Childrick of Mort"

"Star Mort Rickturn of the Jerri"

"Rick and Morty", Staffel 4: Handlung

Grundsätzlich dreht sich die Handlung um Opa Rick, der ein alkoholkranker verrückter Professor ist, und Morty, seinen Enkel und eher schüchternen Teenager, die allerlei außergewöhnliche Abenteuer im Weltall, in verschiedenen Dimensionen oder anderen Zeiten erleben.

Besetzung und Cast: Die Sprecher hinter "Rick and Morty"

Da es sich um eine Zeichentrick-Serie handelt, werden die Charaktere von Schauspielern oder den Produzenten der Serie gesprochen.

Justin Roiland: Rick Sanchez , Morty Smith

, Morty Smith Chris Parnell : Jerry Smith

Spencer Grammer : Summer Smith

Sarah Chalke : Beth Smith

Die Serie ist übrigens ab 16 Jahren.

Das ist der aktuelle Trailer zu "Rick and Morty"

Leider gibt es zu Teil 2 von Staffel 4 keinen aktuellen Trailer. Stattdessen zeigen wir Ihnen den aktuellen deutschen Trailer zur Gesamtstaffel:

