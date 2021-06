Rick and Morty: Alle Infos zu Staffel 5 der Zeichentrickserie auf Sky

Bald geht Staffel 5 von "Rick and Morty" bei Sky an den Start. Wir haben alle Infos zur Handlung und den Folgen der neuen Staffel für Sie.

"Rick and Morty", Staffel 5: Bald kehrt die beliebte Zeichentrickserie um den besonders exzentrischen Wissenschaftler Rick und seinen Enkel Morty mit neuen Folgen zurück. Schöpfer und Showrunner der Serie sind Dan Harmon und Justin Roiland. Im englischen Original leiht Roiland den beiden Hauptcharakteren Rick und Morty seine Stimme und hat zuvor unter anderem als Synchronsprecher an "Adventure Time" und "Gravity Falls" mitgewirkt.

Hier haben wir alle Infos rund um Handlung, Folgen und Start von Staffel 5 der Zeichentrickserie für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer.

"Rick and Morty": Start von Staffel 5 auf Sky

Die fünfte Staffel von "Rick and Morty" wird ab dem 21. Juni 2021 bei Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung stehen. Danach erscheint jeden Montag eine neue Folge der Serie. Zunächst werden die Episoden nur im englischen O-Ton mit deutschen Untertiteln zu sehen sein - wann die deutsche Vertonung verfügbar sein wird ist bisher noch nicht bekannt. Neben dem Stream auf Sky Ticket wird die neue Staffel außerdem auf dem Sender TNT Comedy zu sehen sein.

Handlung von "Rick and Morty": Worum geht es in der Zeichentrickserie?

Im Zentrum der Handlung steht der exzentrische Wissenschaftler Rick, der seine Familie und vor allem seinen Enkel Morty immer wieder in verrückte Abenteuer verwickelt, die unter anderem auf fernen Planeten, in Parallel-Universen oder irgendwo zwischen Zeit und Raum spielen. Immer dabei ist seine Portal-Pistole mit der Rick sowohl Entfernungen überbrücken als auch in Parallelwelten eintreten kann. Neben Rick und Morty gehören auch Mortys Eltern Beth und Jerry sowie seine Schwester Summer zu den Hauptcharakteren der Serie.

Es folgen Spoiler zu den Staffeln 4 und 5.

Am Ende von Staffel 4 wird klar, dass Rick seine Tochter Beth geklont und eine der beiden daraufhin ihr eigenes Abenteuer irgendwo im Weltall erlebt hat. Unklar ist jedoch welche Beth die Echte ist - die Abenteurerin oder die Mutter, die sich um ihre Familie gekümmert hat? Rick wird klar, dass er als Vater versagt hat und die Staffel endet damit, dass seine Familie auf Abstand geht. In Staffel 5 scheint jedoch alles beim Alten zu sein, denn in den neuen Folgen sind neben Morty auch Summer, Beth und Jerry immer öfter an den Abenteuern beteiligt.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "Rick and Morty"

Justin Roiland spricht nicht nur die beiden Hauptcharaktere Rick und Morty, sondern leiht auch vielen weiteren Figuren seine Stimme. Unter anderem hat der Drehbuchautor und Synchronsprecher auch "Mr. Meseeks" und "Gazorpazorpfield" vertont. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Sprechern des englischen Originals und den Synchronsprechern der deutschen Version.

US-Sprecher Deutsche Synchronsprecher Rolle Justin Roiland Kai Taschner Rick Sanchez Justin Roiland Tim Schwarzmaier Mortimer „Morty“ Smith Chris Parnell Claus-Peter Damitz Jerry Smith Spencer Grammer Ilena Gwisdalla Summer Smith Sarah Chalke Elisabeth Günther (Staffel 1–3) Franziska Ball (Staffel 4) Beth Smith

Rick and Morty: Folgen von Staffel 5

Die neue Staffel der Serie wird insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 25 Minuten dauern werden. Bisher ist nur der Titel der ersten Folge bekannt. Sobald die deutschen bzw. weitere Episoden-Titel veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Folge 1: Mort Dinner Rick Andre

Trailer zu Staffel 5 von "Rick and Morty"

Einen Trailer mit deutschen Untertiteln können Sie sich hier ansehen: