Riesen-Waldbrand in Brandenburg - Rauchschwaden über Berlin Panorama

Erst stehen fünf Hektar in Flammen, in der Nacht 300: Ein Waldbrand in Brandenburg breitet sich rasend schnell aus. In Berlin sind ganze Straßenzüge verraucht.

Der Waldbrand bei Potsdam in Brandburg hat sich in der Nacht weiter ausgebreitet. Betroffen ist ein Gebiet südwestlich von Berlin mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Auch in der Haupstadt ist der Rauch mittlerweile zu spüren, so die dortige Feuerwehr. In Brandenburg mussten bereits am Abend drei Dörfer und insgesamt 600 Menschen evakuiert werden. Die Betroffenen wurden aufgefordert, nur das Wichtigste wie Dokumente und Medikamente mitzunehmen und sich über alle verfügbaren Medien auf dem Laufenden zu halten.

Feuer in Brandenburg, aktuell: Klausdorf gesichert, Frohnsdorf noch nicht

Die Stadt Treuenbrietzen warnte zudem, auch in weiter entfernten Bereichen könne es zu Ascheniederschlag und Rauchentwicklung kommen. Mehrere hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen die Flammen.

Am Donnerstagabend hatte sich der Brand bereits über eine Fläche von 300 Hektar ausgebreitet und war teilweise nur hundert Meter von drei Dörfern entfernt. In der Nacht zum Freitag brannten bereits rund 400 Hektar Land, wie der RBB unter Berufung auf den Bürgermeister von Treuenbrietzen, Michael Knape, berichtete. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.

Knape sagte dem RBB später, Klausdorf habe inzwischen vor dem Feuer gesichert werden können. Die Einsatzkräfte bemühten sich demnach derzeit verstärkt darum, Frohnsdorf vor den Flammen zu schützen. Ein Feuerwehrmann habe wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden müssen.

Ein Feuerwehrmann geht durch einen verbrannten Wald. Bild: Patrick Pleul, dpa

Waldbrand in Brandenburg ist auch in Berlin zu spüren

Am Morgen waren laut Feuerwehr weite Teile der Stadt von Rauchschwaden betroffen. "Es ist in der gesamten Stadt zu riechen." Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem sollten Lüftungsanlagen kontrolliert werden. Am Donnerstagabend waren zunächst lediglich die südöstlichen Stadtteile betroffen gewesen.

Es seien bereits viele besorgte Anrufe bei den Leitstellen eingegangen, sagte der Sprecher. In Spitzenzeiten seien es bis zu 50 Notrufe gewesen, die hätten abgearbeitet werden müssen. "Sie überfluten damit unsere Notrufleitungen."

Mittlerweile ist das gesamte Stadtgebiet betroffen. Ursache ist der #Großbrand im Land #Brandenburg. Aufgrund des Brandgeruches hat die @Berliner_Fw zurzeit sehr viele Notrufe und Brandmeldungen.#KATWARN#NINA 24. August 2018

Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht nach Berlin hineingetragen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings dürfte der Wind im Laufe des Vormittags drehen und der Rauch werde damit voraussichtlich wieder aus der Stadt abziehen.

In der von dem Großbrand betroffenen Region ist am Freitag laut DWD nur vereinzelt mit Regen zu rechnen. Es sei unklar, wo genau es zu Schauern und Gewittern komme, sagte der DWD-Meteorologe.

Mehr als 500 Menschen mussten ihre Häuser wegen des Waldbrands bei Berlin verlassen

Aufgrund des Großbrandes in Brandenburg hatten dort am Donnerstagabend mehr als 600 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam wurden evakuiert. Das Feuer war teilweise nur 100 Meter von Orten entfernt, hieß es. Die Menschen, die ihre Häuser deshalb verlassen mussten, sollten nur das Wichtigste mitnehmen wie Papiere oder Medikamente, hieß von der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark). Sie sollten zunächst in der dortigen Stadthalle untergebracht werden.

15 Bilder Feuerwehr kämpft gegen riesigen Waldbrand in Brandenburg Bild: dpa, afp

Der Brand von zunächst fünf Hektar hatte sich am Donnerstagnachmittag schnell ausgebreitet. Weil der Boden mit Munition belastet ist, sind die Löscharbeiten besonders schwierig. Die Feuerwehr war mit 600 Einsatzkräften vor Ort, auch Löschhubschrauber wurden eingesetzt. Rund 60 Polizisten sicherten die betroffenen Orte.

Eine Evakuierung wegen des verheerenden Waldbrandes bei Potsdam konnte abgewendet werden. Doch die Löscharbeit der Helfer dauerte die ganze Nacht an. Video: dpa

(dpa/AFP)

