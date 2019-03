vor 51 Min.

Riesige Rauchsäule steigt bei Madrid auf

Ein Feuer in einem Recyclingbetrieb nahe der spanischen Hauptstadt hat für eine riesige, dunkle Rauchsäule gesorgt, die kilometerweit zu sehen war.

Ein Großbrand bei Madrid hat am Dienstag eine riesige, dunkle Rauchsäule am Rande der spanischen Hauptstadt aufsteigen lassen. Wie einheimische Medien berichteten, war bei einem Recyclingbetrieb in der Gemeinde Alcorcón ein Lager für Holz, Papier und Kunststoff in Flammen aufgegangen. Feuerwehrleute mühten sich am Abend ab, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Anwohner wurden aufgefordert, die Fenster zu schließen. Alcorcón liegt gut zehn Kilometer südwestlich von Madrid. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Nach Angaben lokaler Medien war die Rauchsäule kilometerweit zu sehen. (dpa)

