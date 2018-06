vor 59 Min.

Riesiger Chor bringt Nicole Kidman ein Geburtstagsständchen Panorama

Zum Geburtstag ein Riesenständchen: Nicole Kidman bekam dies von ihrem Ehemann Keith Urban geschenkt.

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman ("The Hours") hat zu ihrem 51. Geburtstag ein ganz besonderes Ständchen bekommen. Ihr Ehemann, Countrysänger Keith Urban (50), animierte bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Wisconsin seine Zuhörer, mit ihm zusammen "Happy Birthday" zu singen und nahm das auf Video auf.

Am Ende wandte er sich direkt in die Kamera und sagte: "Ich liebe Dich, Schatz. Herzlichen Glückwunsch!" Die Oscar-Preisträgerin postete das Video am Mittwoch auf Instagram und schrieb dazu: "Was für ein Geschenk - mein Ehemann und jeder beim Festival in Oshkosh singt für mich zum Geburtstag!!!!!!" Die beiden sind seit 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. (dpa)

Video auf Kidmans Instagram-Account

Internetauftritt des Festivals

