vor 44 Min.

Riesiger Waldbrand in Brandenburg - Rauchschwaden ziehen über Berlin Panorama

In Brandenburg wütet aktuell ein Waldbrand, die Feuerwehr musste ganze Dörfer evakuieren. Der Rauch ist auch in Berlin und Potsdam zu spüren.

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen weiter mit allen Kräften gegen den riesigen Waldbrand im Südwesten Brandenburgs. Rauchschwaden zogen am Freitagmorgen sogar über Berlin, Straßenzüge seien verraucht, erklärte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bekämpften den rund 400 Hektar großen Brand rund um die Ortschaft Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark) am Morgen auch wieder mit Löschhubschraubern. "Unser Hauptziel ist weiter, die evakuierten Ortschaften vor den Flammen zu schützen", sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark Christian Stein. (CDU) "Noch ist der Brand nicht zurückgedrängt, aber es ist kein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen."

Mehr als 500 Menschen mussten wegen des Feuers, das sich am Donnerstagnachmittag von zunächst fünf Hektar rasch auf Hunderte ausgebreitet hatte, ihre Häuser verlassen. Sie verbrachten die Nacht bei Bekannten und in einer Notunterkunft. Betroffen waren die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.

Aktuell aus Malterhausen aufgenommen Gepostet von Eric Kräuter am Donnerstag, 23. August 2018

Munitionsreste im Wald erschweren die Löscharbeiten beim Waldbrand in Brandenburg

"Wir haben schon einige große Waldbrände in der Region gehabt. In dieser Dimension, wo es sich zwischen den Ortschaften bewegt, haben wir das noch nicht gehabt", sagte der Bürgermeister von Treuenbrietzen Michael Knape.

Hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz. Munitionsreste im Wald erschwerten die Löscharbeiten. Feuerwehrleute können sich nicht gefahrlos frei bewegen. "Wir kommen stellenweise nicht ran, nur von befahrbaren und geräumten Wegen", sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle. Die Kräfte sind daher auf Luftunterstützung angewiesen. "Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und der Wind nicht wieder auffrischt", sagte Vize-Landrat Stein. "Wir warten sehnsüchtig auf Regen."

In der Region ist am Freitag laut DWD allerdings nur vereinzelt mit Regen zu rechnen. Es sei unklar, wo genau es zu Schauern und Gewittern komme, sagte ein Meteorologe.

Ein Feuerwehrmann geht durch einen verbrannten Wald. Bild: Patrick Pleul, dpa

Waldbrand in Brandenburg aktuell: Brand wirkt sich auf den Bahnverkehr aus - Flugverkehr nicht betroffen

Das Feuer wirkte sich auch auf den Bahnverkehr aus. Betroffen sei die Strecke zwischen Wannsee und Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming), teilte die Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) auf ihrer Internetseite mit. Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. "Es bestehen ebenfalls erhebliche Straßensperrungen. Ein planmäßiger Schienenersatzverkehr ist dadurch nicht möglich", teilte das Unternehmen weiter mit.

Der Flugverkehr dagegen ist bislang nicht beeinträchtigt. "Die Flieger starten alle", sagte eine Flughafensprecherin am frühen Freitagmorgen in Berlin.

15 Bilder Feuerwehr kämpft gegen riesigen Waldbrand in Brandenburg Bild: dpa, afp

Waldbrand in Brandenburg: Rauch zieht bis nach Berlin

Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht in die Hauptstadt hineingetragen, erklärte der DWD. Am Morgen waren laut Feuerwehr weite Teile der Stadt von Rauchschwaden betroffen: "Es ist in der gesamten Stadt zu riechen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Allerdings dürfte der Wind im Laufe des Vormittags drehen und der Rauch werde wohl aus der Stadt abziehen.

Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, erklärte die Feuerwehr. Außerdem sollten Lüftungsanlagen kontrolliert werden. Am Donnerstagabend waren zunächst lediglich die südöstlichen Stadtteile betroffen gewesen. In Spitzenzeiten seien es bis zu 50 Notrufe gewesen, die hätten abgearbeitet werden müssen, hieß es.

Mittlerweile ist das gesamte Stadtgebiet betroffen. Ursache ist der #Großbrand im Land #Brandenburg. Aufgrund des Brandgeruches hat die @Berliner_Fw zurzeit sehr viele Notrufe und Brandmeldungen.#KATWARN#NINA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 24. August 2018

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die Region im Laufe des Freitags besuchen zu wollen. Dafür sagte Woidke einen Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Uckermark ab, sagte Regierungssprecher Florian Engels der Deutschen Presse-Agentur. (dpa/AFP/AZ)

Eine Evakuierung wegen des verheerenden Waldbrandes bei Potsdam konnte abgewendet werden. Doch die Löscharbeit der Helfer dauerte die ganze Nacht an. Video: dpa

Themen Folgen