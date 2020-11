vor 47 Min.

Riverdale, Staffel 5: Netflix-Start, Folgen, Handlung, Besetzung

"Riverdale" läuft ab Januar 2021 mit Staffel 5 im Stream auf Netflix. Start, Folgen, Handlung und Schauspieler im Cast - hier gibt es alle Infos.

"Riverdale" könnte auf den ersten Blick für eine normale Teenie-Serie gehalten werden, doch der Schein trügt. Intrigen, Fantasy und düstere Handlungsstränge sind an der Tagesordnung in der verschlafene Kleinstadt Riverdale. Wie viele Folgen hat Staffel 5? Gibt es einen Trailer? Welche Schauspieler sind im Cast von Staffel 5? Lesen Sie hier die Antworten.

Riverdale: Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Urpsrünglich sollte Staffel 5 von "Riverdale" im Herbst 2020 erscheinen, doch durch Corona musste der Netflix-Start verschoben werden. Lange war nicht klar, wann die neue Staffel kommen soll, doch nun gibt es einen Termin für den Start in den USA: Am 20. Januar 2021 soll die Serie starten. Normalerweise ist der Deutschland-Start etwa einen Tag später, was bedeuten würde, dass Staffel 5 am 21. Januar 2021 auch bei Netflix in Deutschland zu sehen ist. Ein offizielles Datum für den Deutschland-Start gibt es allerdings nicht. Ein Netflix-Abo kostet zwischen 7,99 und 15,99 Euro. Der Streaming-Dienst hat den kostenlosen Probe-Monat mittlerweile abgeschafft.

Wie viele Folgen hat "Riverdale", Staffel 5?

Eine Folge dauert in etwa 45 Minuten. Staffel 2 und 3 von "Riverdale" hatten jeweils 22 Folgen - es ist zu erwarten, dass Staffel 5 ähnlich viele Folgen haben wird - obwohl in der vierten Staffel nur 19 Folgen veröffentlicht wurden. Da die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie weltweit eingestellt werden mussten, endete Staffel 4 etwas früher - und mit einem enormen Cliffhanger. Staffel 5 soll demnach direkt auf die Geschehnisse der 4. Staffel aufbauen, allerdings nur in den ersten drei Folgen. Danach soll es laut Lilli Reinhart einen Zeitsprung von sieben Jahren geben.

"Riverdale", Staffel 5: Handlung kurz zusammengefasst

In der vierten Staffel treten Archie Andrews und seine Freunde das letzte Schuljahr in der Highschool an. Der lang ersehnte Abschlussball wird während der ersten drei Folgen von Staffel 5 stattfinden. Außerdem wird in Staffel 5 noch der Fall mit dem mysteriösen Video-Voyeurist aufgedeckt, der Kasetten mit fragwürdigen Inhalten vor den Häusern der Riverdale-Clique verteilt. Die Videos werden immer extremer, bis sogar offenbar ein Mord zu sehen ist - angelehnt an Jugheads fiktive Geschichte.

Besetzung von "Riverdale": Die Schauspieler im Cast von Staffel 5

Luke Perry ist während der vierten Staffel mit nur 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Sein Charakter Fred Andrews wurde dann aus der Serie geschrieben und erlitt einen plötzlichen Tod. Zwei weitere Darsteller werden in Staffel 5 nicht zu sehen sein: Skeet Ulrich (Forsythe Pendleton "FP" Jones) und Marisol Nichols (Hermione Lodge). Wie die beiden aussteigen, ist noch nicht bekannt.

Hier der Cast im Überblick:

Charaktername in "Riverdale" Schauspieler Archibald " Archie " Andrews K. J. Apa Elizabeth "Betty" Cooper Lili Reinhart Veronica Lodge Camila Mendes Forsythe Pendleton "Jughead" Jones Cole Sprouse Cheryl Blossom Madelaine Petsch Josefine "Josie" McCoy Ashleigh Murray Alice Cooper Mädchen Amick Fred Andrews Luke Perry Kevin Keller Casey Cott Hiram Lodge Mark Consuelos Reginald "Reggie" Mantle Ross Butler Charles Melton Antoinette "Toni" Topaz Vanessa Morgan

"Riverdale": Noch kein Trailer zu Staffel 5

Sobald es einen offiziellen Trailer zu Staffel 5 gibt, werden Sie ihn hier finden. Bis dahin können Sie sich den Trailer zur vierten Staffel ansehen.

