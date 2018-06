10:41 Uhr

Rizinfund in Köln: Verdächtiger wollte biologische Waffen herstellen Panorama

In einer Wohnung in Köln wurde Rizin gefunden. Das Gift ist tödlich. Die Ermittler kommen zu dem Ergebnis: Der 29-Jährige wollte biologische Waffen herstellen.

Der inhaftierte Tunesier, in dessen Kölner Wohnung hochgiftige Rizin-Substanzen gefunden wurden, ist laut Bundesanwaltschaft "dringend verdächtig, vorsätzlich biologische Waffen hergestellt zu haben". Wie die Justizbehörde am Donnerstag in Karlsruhe weiter mitteilte, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagplanung" oder eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung.

In der Kölner Wohnung des Verdächtigen wurde am Dienstag eine Rizin-haltige Substanz gefunden. Gegen den 29-jährigen Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Es bestehe der dringende Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, sagte ein Sprecher des Generalbundesanwaltes. Rizin zählt zu den gefährlichsten Gift-Kampfstoffen der Welt.

Rizin in Wohnung gefunden: Tatverdächtiger in Köln festgenommen

Laut Kölner Stadt-Anzeiger und Express soll der Tatverdächtige erst im November 2016 nach Deutschland eingereist, polizeilich aber nicht in Erscheinung getreten sein. Staatsschutz und Ermittlungsbehörden hätten einen Hinweis auf den Mann erhalten, der dann observiert worden sei, bis es am Dienstagabend zu seiner Festnahme kam. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.

Ob der Tunesier bereits vernommen wird, ließ die Bundesanwaltschaft offen. Auch zu Gerüchten, der Mann sei eventuell Teil einer terroristischen Organisation, kommentierte sie nicht.

Die Stadt Köln verwies darauf, dass sie die Kinder des Mannes nicht mit Hilfe des Jugendamtes unter ihre Obhut genommen habe, wie zuvor von der Polizei berichtet worden war. Eine Stadt-Sprecherin sagte später, um die Kinder angesichts des Wirbels zu schützen, habe die Mutter aber das Angebot einer "anderweitigen Unterbringung" angenommen.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : +++ Aktualisierung 13.06.2018, 00.05 Uhr: Der 29 Jahre alte Tunesier befindet sich weiter im Gewahrsam der Polizei Köln. Bei ersten Durchsuchungen der Wohnungen sind einzelne unbekannte Substanzen aufgefunden worden -> https://t.co/j0lK4ZlPHk https://t.co/BU6DpzeyXb — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 12. Juni 2018

Rizin-Fund in Köln: Wie gefährlich ist das Gift?

Rizin gilt als eines der tödlichsten Gifte der Welt. Im Kriegswaffenkontrollgesetz ist es als Kriegswaffe gelistet. "Rizin ist immer wieder Thema, wenn es um bioterroristische Angriffe geht", sagt Thorsten Marquardt, vom Uniklinikum Münster. Rizin kam etwa zum Einsatz, als 1978 der bulgarische Dissident Georgi Markow in London von einem Mann mit einem mit Rizin präparierten Regenschirm vergiftet wurde. Markow starb wenige Tage später. Hinter dem Mord wird das damalige kommunistische Regime in Bulgarien vermutet. Im April 2013 war Rizin in den Schlagzeilen, weil das FBI einen mit dem Gift versehenen Brief an Obama abfing.

Rizin ist ein Protein aus den Samen des Wunderbaums. Mitunter ist die Dosis weniger Samenkörner tödlich. "Symptome einer Vergiftung sind etwa Erbrechen, Durchfall, Kreislauf- und Nierenversagen", erläutert der Toxikologe Prof. Markus Christmann von der Universitätsmedizin Mainz. Rizin blockiert ein wichtiges Enzym im Körper. Bislang gibt es laut Christmann kein Gegengift. (dpa, AZ)

Themen Folgen