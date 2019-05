13:23 Uhr

"Rock am Ring" 2019: Bands, Spielplan, Line-Up, Tickets und Live-Stream

"Rock am Ring" 2019 steht an. Der Spielplan ist auch schon da: Welche Bands treten wann und wo auf? Gibt es noch Tickets oder einen Live-Stream? Alle Infos - hier.

"Rock am Ring" 2019 lässt sich auch im Live-Stream verfolgen. Hier gibt es die Infos zu Bands, Spielplan, Line-Up, Tickets und die Übertragung.

"Rock am Ring" 2019: Termin und Spieplan stehen fest.

Die Ärzte, the BossHoss und Alle Farben sind mit dabei.

Es gibt einen Live-Stream zum Festival.

Bald rockt es wieder am Nürburgring - heuer findet das Rock-Festival "Rock am Ring" 2019 vom Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, statt. Der Veranstalter hat bereits den Spieplan veröffentlicht. Viele dürften sich wohl besonders auf "Die Ärzte" freuen: Die deutsche Band kündigte bereits letztes Jahr an, bei "Rock am Ring" 2019 dabei zu sein.

"Rock am Ring" 2019, Spielplan und Lineup: Diese Bands sind dabei

Am ersten Juni-Wochenende herrscht in Nürburg Festivalstimmung. Dieses Jahr startet "Rock am Ring" am Freitag, 7. Juni, und läuft bis Sonntag, 9. Juni. Hier eine Auswahl an Bands und Performer zu den jeweiligen Tagen:

Freitag, 7. Juni:

Tool (Headliner)

Against the Current

Alice in Chains

Arch Enemy

Badflower

Bad Wolves

Beartooth

Behemoth

Beyond the Black

Bonez MC & RAF Camora

Cage the Elephant

Dreadland Ritual

Drangsal

Fiend

Foals

Halestorm

IDKHOW

Kvelertak

Palisades

Power Trip

SDP

Slash fest Myles Kennedy and The Conspirators

The 1975

The Smashing Pumpkins

Welshly Arms

While she sleeps

Samstag, 8. Juni

Ärzte (Headliner)

Slayer (Headliner)

Alice Glass

Alle Farben

Architects

Bring me the Horizon

Die Antwoord

Die Ärzte

Dropkick Murphys

Feine Sahne Fischfilet

I Prevail

Jadu

Juke Ross

Kovacs

Left Boy

Nothing, Nowhere

Ryan Sheridan

Sabaton

Seiler und Speer

Starset

The Fever 333

The Hu

The Days Grace

Trivium

Underoath

Sonntag, 8. Juni:

Splitknot (Headliner)

Adam Angst

Alligatoah

Amon Amarth

Atreyu

Bastille

BHZ

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

BRKN

Coldrain

Dvtch Norris

Eagles of Death Metal

Godsmack

Graveyard

Hot Water Music

Kadavar

KC Rebell

Kontra K

Like a Storm

Materia & Casper

Slipknot

Tenacious D

The BossHoss

The Struts

Hier finden Sie den ausführlichen Spielplan (Line-Up) mit genauen Uhrzeiten (Timetable).

Tickets für "Rock am Ring" 2019

Noch bietet der Veranstalter Tickets für "Rock an Ring" 2019 auf seiner Webseite an. Hier kann man auswählen, ob man eine Karte für das ganze Wochenende oder nur für einen Tag nehmen möchte - für Parken und Camping ist allerdings ein zusätzliches Ticket erforderlich. Auch andere Anbieter wie "Eventim" und "Ticketmaster" verkaufen Tickets für das Rockfestival.

"Rock am Ring" 2019 im Live-Stream ansehen

Wer es dieses Jahr nicht zum Nürburgring schafft, darf sich mit der Live-Übertragung der Gigs beim "Rock am Ring" 2019 trösten. Wie schon im letzten Jahr bietet die Telekom einen kostenlosen Live-Stream an. Über den Dienst MagentaMusik 360 werden ausgewählte Konzerte live übertragen und sind danach noch in der Mediathek verfügbar.

Zuschauer können entscheiden, wie und wo sie den Live-Stream sehen wollen. Per Smartphone oder Tablet funktioniert der Live-Stream über die MagentaMusik 360-App (hier klicken für Android / hier klicken für iOS). Im Browser kann man auf die kostenlose Live-Übertragung zugreifen, wenn man www.magenta-musik-360.de eingibt. Ganz "klassisch" lässt sich das Festival auch im MagentaTV miterleben.

Themen Folgen