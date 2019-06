vor 38 Min.

"Rock im Park 2019" geht heute weiter: Line-Up, Spielplan, Bands in Nürnberg

"Rock im Park 2019": Gestern ging es los. Bis Sonntag, 9. Juni, können Fans ihre Lieblingsbands in Nürnberg live sehen und hören. Heute spielen unter anderem "Slipknot".

"Rock im Park 2019": Bereits am Donnerstag sorgten sie für ein Verkehrschaos rund um die Frankenmetropole, gestern startete für alle Musikfans das Großereignis und dauert bis zum Sonntag, 9. Juni, an. Auch in diesem Jahr ist das Line-Up gefüllt mit namhaften Künstlern und Bands. Spielplan und Infos rund um die Live-Acts finden Sie auf der offiziellen "Rock im Park"-Webseite.

Wetter: Bis auf den Morgen bleibt es heute trocken und wird mit 18 bis 21 Grad angenehm warm. Auch die Nacht auf Sonntag soll trocken bleiben. Der Pfingstsonntag dürfte wieder etwas wechselhafter werden - mit einzelnen Schauern.

"Ärzte" und "Slayer" bei "Rock im Park" 2019

Besonders für Punkrock-Fans lohnt sich das Ticket dieses Jahr: Das Urgestein der deutschen Punk-Szene, "Die Ärzte", waren gestern Headliner. Eine lange Zeit war es still um die Band, erst vor kurzem gab es sogar Trennungsgerüchte. Auf den Zwillingsfestivals feiern sie nun ihr Live-Comeback in Deutschland. Wenn Fans die selbsternannte "beste Band der Welt" 2019 live in Deutschland erleben wollen, dann haben sie nur bei Rock am Ring und Rock im Park die Möglichkeit. Alle weiteren diesjährigen Live-Shows der "Ärzte" finden im Ausland statt. Außerdem ist die Metal-Band "Slayer" auf großer Abschieds-Welttournee, danach geht es für die Rocker aus den USA in den Ruhestand. Es ist also die letzte Gelegenheit "Slayer" live zu erleben.

"Rock im Park" 2019, Spielplan und Line-Up: Das sind die Bands heute

Freitag, 7. Juni:

Ärzte (Headliner)

Alice Glass

Alle Farben

Alligatoah

Architects

Bring me the Horizon

Delamotte

Die Antwoord

Dropkick Murphys

Feine Sahne Fischfilet

I Prevail

Jadu

Juke Ross

Kovacs

Left Boy

Nothing, Nowhere

Ryan Sheridan

Sabaton

Seiler und Speer

Starset

The Fever 333

The Hu

The Days Grace

Trivium

Underoath

Heute, Samstag, 8. Juni

Slipknot (Headliner)

Adam Angst

Amon Amarth

Atreyu

Bastille

BHZ

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

Bonez MC & RAF Camora

BRKN

Coldrain

Dvtch Norris

Eagles of Death Metal

Godsmack

Graveyard

Hot Water Music

Kadavar

KC Rebell

Kontra K

Like a Storm

Materia & Casper

Tenacious D

The BossHoss

The Struts

Sonntag, 8. Juni:

Tool (Headliner)

Slayer (Headliner)

Against the Current

Alice in Chains

Arch Enemy

Badflower

Bad Wolves

Beartooth

Behemoth

Beyond the Black

Cage the Elephant

Dreadland Ritual

Drangsal

Fiend

Foals

Halestorm

IDKHOW

Kvelertak

Palisades

Power Trip

SDP

Slash fest Myles Kennedy and The Conspirators

The 1975

The Smashing Pumpkins

Welshly Arms

While she sleeps

"Rock im Park" 2019: So kommen Sie an Tickets

Tickets für "Rock im Park" 2019 sind noch auf der Webseite erhältlich – Fans haben die Wahl zwischen Tages- und Dreitagestickets. Möchte man das gesamte Wochenende auf dem Festival in Nürnberg verbringen, kostet das 239 Euro, Tagestickets kosten 95 Euro. Für Parken und Camping ist ein zusätzliches Ticket erforderlich, je nach Anbieter entstehen Extra-Kosten von etwa zwei Euro. Auch bei "Eventim" und "Ticketmaster" gibt es noch Tickets für das Rockfestival.

Gibt es einen "Rock im Park"- Live-Stream?

Für Fans, die es dieses Jahr nicht auf das Festival schaffen, gibt es zwar keinen "Rock im Park"-Live-Stream, allerdings wird dafür "Rock am Ring" im kostenlosen Live-Stream von der Telekom übertragen. Da das Line-Up fast identisch ist, dürfte das Fans wohl trösten. Der Stream läuft über den Dienst MagentaMusik 360. Die übertragenen Konzerte sind auch danach noch in der Mediathek verfügbar – per App (hier klicken für Android / hier klicken für iOS) oder im Browser. (AZ)

