Room 104, Staffel 4: Sky-Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Die 4. Staffel von "Room 104" wird bald bei Sky veröffentlicht. Alles rund um Start-Termin, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer der Serie finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die Serie "Room 104" geht im Herbst mit Staffel 4 bei Sky an den Start. Diese Staffel wird das Finale der Serie sein. Hier erhalten sie alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer.

Sky-Start von "Room 104", Staffel 4

Die 4. Staffel der Serie "Room 104" ist ab 21. Oktober immer mittwochs um 22.20 Uhr mit jeweils drei Episoden am Stück auf Sky Atlantic HD, Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die drei vorherigen Staffeln sind ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.

Darum geht's in "Room 104": Die Handlung

Ein Raum, unterschiedliche Gäste, zwölf Geschichten: Was passiert in Zimmer 104 eines ganz normalen amerikanischen Motels? In der Anthologie-Serie werden verschiedenen Geschichten von Besuchern des Zimmers "104" erzählt. Egal ob Horror, Drama und Komödie - in der Serie treffen die verschiedensten Geschichten aufeinander.

Folgen von "Room 104", Staffel 4

Die 4. Staffel von "Room 104" hat insgesamt zwölf Episoden, die je circa 30 Minuten lang sind. Die Geschichten in der neuen Staffel handeln unter anderem von ...

... einem jungen Mann, der einen lang vermissten Sänger einlädt, um vor seinen Freunden ein Privatkonzert zu geben.

... einem ehemaligen Wrestler, der mit der Hilfe therapeutischer Puppen einen misslungenen Wettkampf verarbeiten muss.

... einer Familie aus den 90er-Jahren, die im Zimmer 104 festsitzt bis es Vater Harry gelingt, ihr "Drehbuch" in die Gegenwart zu schreiben.

... Eva, die ihre Scheidung feiert und währenddessen über die womöglich lebensverändernde Entscheidung, sich einen Pony zu schneiden, sinniert.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Room 104"

Die Darsteller der Serie finden Sie hier im Überblick:

Mark Duplass

Hari Nef

Logan Miller

Jillian Bell

Jon Bass

Dave Bautista

Melissa Fumero

Vivian Bang

Finn Roberts

Adam Shapiro

Breeda Wool

Kendra Carelli

Benjamin Papac

Alison Jaye

Tim Granaderos

Oliva Crocicchia

Harvey Guillen

Trailer zu "Room 104", Staffel 4

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur Serie:

