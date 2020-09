vor 16 Min.

Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley: TV-Termin, Handlung, Schauspieler im Cast

"Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley": In Kürze läuft wieder ein Film aus der Mutter aller Herz-Schmerz-Serien im ZDF. Wir verraten Ihnen den TV-Termin, geben eine Vorschau auf die Handlung und informieren Sie über die Besetzung.

Von Carla Gospodarek

In wenigen Tagen ist "Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley" im TV zu sehen. Wann läuft der Film im ZDF? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Worum dreht sich die Handlung? Alle Informationen präsentieren wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

"Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

Das ZDF hat die Ausstrahlung für Sonntag, den 20. September 2020, um 20.15 Uhr angekündigt. In der Mediathek des Senders ist die Episode auch nach Ausstrahlung in der Wiederholung abrufbar.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley" - worum dreht sich die Handlung?

Die Handlung des Films dreht sich um den Personenschützer Riley Owen, der den Auftrag erhält, Lady Anjali Cassley vor einem Gespenst zu beschützen. Obwohl ihm der Auftrag lächerlich vorkommt, nimmt er diesen an. Es stellt sich heraus, dass die Frau das Gespenst nur inszeniert, um sich so vor einer Zwangsheirat zu schützen. Während der gemeinsamen Zeit auf dem Schloss, in dem Anjali lebt, kommen sich Riley und Anjali schnell näher. Das verkompliziert die Situation noch weiter und sorgt für ein ordentliches Chaos..

Darsteller von "Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley": Das sind die Schauspieler in der Besetzung

Hier in unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle Hauptrollen sowie die dazugehörigen Schauspieler von "Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley":

Rolle Schauspieler Anjali Cassley Patricia Meeden Riley Owen Martin Gruber Duncan Cassley Michael Roll Susan Cassley Claudia Wenzel Brad Brandon André Eisermann Gita Scharma Sima Bürgin John Jennings Jadran Malkovich

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen