Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters im ZDF: Darsteller, Handlung, TV-Termin

Das ZDF zeigt am 28.3.21 den Film "Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantik zum Ende des März: Das ZDF strahlt einen neuen Film aus der "Rosamunde Pilcher"-Filmreihe aus. Sein Name: "Das Vermächtnis unseres Vaters". Wann läuft der Film im ZDF? Welche Schauspieler spielen bei "Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters" mit? Wie ist die Handlung? Wir haben Ihnen alle Antworten zusammengestellt.

"Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters" am 28.3.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters" läuft am Sonntag, 28. März 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 90 Minuten. Der Film steht bereits ab Samstag, 27. März 2021, als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters": Wie ist die Handlung?

Iris Harding ist eine Meisterin der Recherche. Auf der Journalistenschule hat sie gelernt, sich tief in Themen einzuarbeiten und bei der Suche nach der Wahrheit hartnäckig dranzubleiben. Ideale Voraussetzungen, um Greta Winterbottom bei einer absoluten Herzensangelegenheit zu helfen. Greta ist schwer erkrankt. Es ist ihr aufgrund ihrer schlechten Verfasstheit nicht möglich, den letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters John zu erfüllen: Er hatte seine Tochter gebeten, seine Jugendliebe zu finden.

Iris nimmt den Auftrag an und verspricht absolute Geheimhaltung. Weder Johns Frau Maura, noch Sohn Patrick sollen von der Suche nach der Jugendliebe erfahren. Die beiden scheinen ohnehin mit eigenen Themen beschäftigt zu sein: Maura geht voll auf in der Affäre mit Timothy, für Iris hat sie nichts übrig. Patrick steht im Konflikt mit dem Gesetz.

Nur einen Tag, nachdem Greta Iris den Auftrag erteilt hat, verstirbt sie. Iris beschließt, dennoch weiter nach Johns Jugendliebe zu forschen. Die Suche ist allerdings von einigen Herausforderungen geprägt. Überrascht stellt Iris fest, dass hinter Patricks hartem Auftreten ein sensibler Kern steckt. Mit jedem Kontakt mehr nähern sich Iris und Patrick an - und das, obwohl Iris doch eigentlich glücklich ist mit ihrem Leben an Marcs Seite.

Bei all dem Gefühlschaos verliert Iris dennoch nicht aus dem Blick, was sie eigentlich will: die Jugendliebe von John finden. Auf dem Weg zum Ziel erlebt sie so einiges, was ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Das Vermächtnis unseres Vaters": Das sind die Schauspieler

Iris Harding - Lena Meckel

- Patrick Yate - Frederik Götz

Maura Winterbottom - Andrea L'Arronge

Winterbottom - Andrea L'Arronge Timothy - Kaspar Capparoni

Marc - Raúl Richter

Fiona - Nicola Tiggeler

(AZ)

