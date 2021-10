Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 31.10.21 den Film "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Oktober-Endspurt wird noch einmal romantisch im Zweiten: Das ZDF bringt "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen Informationen zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Schauspieler eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" am 31.10.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" ist am Sonntag, 31. Oktober 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von 88 Minuten. Wer am Sonntagabend keine Zeit hat, kann sich "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" auch vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind"

Lilly Heartfield hat große Lust auf das Leben. Die Welt scheint der jungen Frau zu Füßen zu liegen. Gerade erst hat sie die Modeschule in London erfolgreich beendet, sie ist voller Ideen für die Zukunft. Ein Atelier in Cornwall soll ihr den Raum zur Entfaltung bieten. Ihr Konzept für den eigenen Laden: Alle Kleidungsstücke sollen nachhaltig hergestellt werden. Das stellt sich für die Unternehmensgründerin gleich als große Herausforderung heraus, sind diese Stoffe doch sehr kostspielig. Zu allem Unglück bleiben zunächst auch die großen Aufträge aus. War das Atelier ein Fehler?

Als Lilly neue Stoffe kaufen will, begegnet sie plötzlich Oliver. In den hatte sie sich als Jugendliche schwer verliebt, die Begeisterung blieb damals allerdings einseitig. Im Gegensatz zu jetzt: Mittlerweile findet Oliver Gefallen an der zur attraktiven Frau herangewachsenen Lilly. Oliver ist selbstständig, leitet mit Bruder Aidan zusammen die Stoffhandlung "Wilson & Sons". Im Gegensatz zu Lilly haben sich die beiden von Grund auf verschiedenen Männer bereits einen guten Namen gemacht und einen Kundenstamm aufgebaut.

Die Begegnung mit Oliver scheint bei Lilly vieles in eine gute Richtung zu bewegen. Als dann auch noch ein Manager aus London anklopft und Interesse an ihrer neuen Kollektion bekundet, scheint das Glück vollends auf ihrer Seite zu sein. Dann aber der Schock: Die Stoffe, die Oliver an seine Geliebte geliefert hat, stellen sich als minderwertig heraus - ein Fehler, der direkt auf Oliver zurückzuführen ist. Der Deal mit London droht zu platzen, als Aidan als Retter in der Not einspringt und Ersatz beschafft. Lilly ist nicht nur dankbar, sie realisiert auch, dass sie Olivers Bruder falsch eingeschätzt zu haben scheint. Und nicht nur das: Sie stellt zudem fest, dass sie sich in ihn verliebt hat.

Das Chaos ist perfekt, als die Schwärmereien auffliegen. Zerbricht daran die Familie von Oliver und Aidan? Für wen entscheidet sich Lilly? Und: Findet sie auch ihr berufliches Glück?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" im Cast

Lilly Heartfield - Sarah Hannemann

- Aidan Wilson - Jan Hartmann

- Jan Hartmann Oliver Wilson - Joshua Grothe

Wilson - Paige Morisson - Caroline Scholze

- Thomas Heartfield - Jörg Bundschuh

- Jörg Bundschuh Luke Irwing - David Nolden

- David Nolden Mrs. Halifax - Georgina Snow

- Carla - Meryn Turner

"Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse am Film "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind", aber am Sonntag schon etwas anderes vor? Kein Problem: Das ZDF stellt "Rosamunde Pilcher - Der Stoff, aus dem Träume sind" auch Mediathek.

