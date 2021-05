Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF bringt heute am 24.5.21 "Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders" ins TV. Wann ist die Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde romantischer Unterhaltung, aufgepasst: Das ZDF strahlt heute einen weiteren Film aus der Reihe "Rosamunde Pilcher" aus. Sein Name: "Die Braut meines Bruders". Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler bei "Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders" dabei sind und wie die Handlung ist.

"Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders" heute am 24.5.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders" ist heute am 24. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Startzeit ist 20.15 Uhr. Der Film dauert 88 romantische Minuten. Ungeduldige finden "Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders" bereits jetzt als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders": Wie ist die Handlung?

Das Leben scheint es gut zu meinen mit Emma Boyle: Die junge Frau hat gerade einen ganz großen Traum in die Realität umgesetzt: Gemeinsam mit Partner Henry hat sie einen Sandwich-Lieferdienst eröffnet. Ein Vorhaben, das sie schon lange umsetzen wollte. Geholfen hat ihr das kleine Erbe. Und die guten Nachrichten gehen zunächst weiter: Das Geschäft läuft gut an.

Doch mitten in die Euphorie platzt eine Neuigkeit, die so gar nicht in Emmas Leben zu passen scheint: Sie ist schwanger. Ungewollt. Nach kurzer Überraschung schafft sie es, sich zu freuen. Im Gegensatz zu Henry. Der ist völlig außer sich. Kurzerhand hebt er alles Geld vom gemeinsamen Konto ab und haut ab. Tief verletzt sucht Emma Trost bei Tante Carolin in Cornwall.

Carolin betreibt eine Physiotherapie-Praxis. Zu ihren Kunden gehört Emmas Jugendfreund Marc Romney, der mittlerweile professionell Fußball spielt. Der steckt tief in einem Dilemma: Gerade hat er einen Top-Vertrag vom FC Liverpool angeboten bekommen. Eine einmalige Chance. Doch Marc kann sich nicht nur freuen. Im Profigeschäft sind Schwule bislang noch nicht anerkannt. Er fürchtet große Probleme wegen seiner Homosexualität. Deshalb hat er sich eine Alibifreundin zugelegt. Kurz vor Vertragsabschluss hat die aber keine Lust mehr auf ihn und schießt ihn in den Wind.

Kurzerhand lässt sich Emma davon überzeugen, die neue Frau an Marcs Seite zu spielen. Er kann befreit aufspielen, sie ist ihre Geldsorgen los - soweit der Plan. Doch der kommt schnell an seine Grenzen, als sich Emma in den Pianisten Charles Miller verliebt. Das ganze Lügengerüst gerät immer mehr ins Wanken. Marc will unter allen Umständen verhindern, dass sein Vater William erfährt, dass er schwul ist. Emma hingegen hat Angst, ihre Liebe des Lebens zu verlieren.

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Die Braut meines Bruders": Das sind die Schauspieler

Emma - Anna Hausburg

Marc Romney - Joscha Kiefer

- William Miller - Helmut Zierl

- Charles Miller - Manuel Mairhofer

- Sam - Tommy Schlesser

Carolin - Karin Thaler

Mara - Sarah Berger

Henry - Harry Ter Haar

Haar Hank - Russell Floyd

Julia - Kiki Darlowe

