vor 32 Min.

Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 13.12.20

Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 13.12.20

Das ZDF zeigt am 13.12.2020 das Herzkino "Rosamunde Pilcher Haustausch mit Hindernissen". Wir verraten Ihnen den TV-Termin, geben eine Vorschau auf die Handlung und informieren Sie darüber, welche Schauspieler dabei sind.

Es wird wieder romantisch: Das ZDF strahlt im Dezember einen weiteren Teil aus der "Rosamunde Pilcher"-Filmreihe aus. Er heißt "Haustausch mit Hindernissen". Wann läuft der Film im ZDF? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung von "Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen"? Lesen Sie hier alle Informationen.

"Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

"Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen" läuft am Sonntag, 13. Dezember 2020, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Bereits ab 12.12.2020, 10 Uhr, steht das Herzkino als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen": Wie ist die Handlung?

Sarah und Michael möchten ihrem Leben eine krasse Wendung geben. Sie entscheiden sich, ihr Eigenheim in Australien über eine Internetbörse gegen ein schnuckeliges Häuschen in Cornwall zu tauschen. Durch den Tapetenwechsel soll auch wieder Leidenschaft in ihre kriselnde Beziehung kommen. Die Tauschaktion verläuft allerdings etwas anders als geplant: Olivia und Fergus verspäten sich bei der Hausübergabe, die beiden Tauschpaare können keine saubere Übergabe machen. Auch Michael hat kaum Zeit, er muss beruflich weiter nach London.

Umso größer ist die Überraschung für Sarah und Michael, als die beiden feststellen, dass sie bei dem Tausch statt eines kleinen, aber feinen Landhäuschens ein prächtiges Anwesen mit Park und Ländereien erworben haben. Klar: Es gibt einiges zu renovieren. Aber es bleibt dabei: Dieses Haus ist ein Volltreffer. Sie können ihr Glück kaum glauben, sind nach der ersten Euphorie aber auch misstrauisch: Wieso macht der Verwalter Albert ständig solch merkwürdige Anspielungen?

Eines Tages steht das historische Stallgebäude in Vollbrand. Gerade noch rechtzeitig können Sarah und Michael die zwei Pferde vor dem Feuertod retten. Nach dem ersten Schock kommen die Neubesitzer ins Grübeln: War es etwa Brandstiftung? Wer könnte dahinterstecken? War die wertvolle Stute Sunset das Ziel des Feuerteufels? Oder haben etwa die Altbesitzer selbst das Feuer gelegt, um die Versicherung zu prellen?

Sarah macht sich auf die Suche nach dem Ehepaar. Etwas überraschend erhält sie dabei Hilfe von David. David ist ein etwas arroganter Anwalt, der Silas McKenzie dabei helfen soll, den Besitz zu übernehmen und zu einem Kongresszentrum umzubauen.

Die Suche nach Olivia und Fergus bringt schnell eine weitere Überraschung ans Tageslicht: Die beiden sind nie nach Australien gezogen. Vielmehr halten sie sich noch immer in England auf. Sie sind hochverschuldet und erhoffen sich, bei einem der täglichen Besuche im Spielcasino das nötige Geld zur Tilgung der Lasten zu erspielen.

Eine weitere Dramatik erhält die ganze Situation, als sich Sarah und David in Abwesenheit von Michael bei einem Dorffest näher kommen. Für welches Leben entscheidet sich Sarah? Für ihr altes mit Michael, oder doch für ein neues mit David?

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Haustausch mit Hindernissen": Das sind die Schauspieler

Sarah - Wanda Perdelwitz

David - Oliver Franck

Olivia - Ursela Monn

- Fergus - Peter Prager

- Albert - René Schoenenberger

Michael - Felix Maximilian

und andere

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen