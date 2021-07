"Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 18.7.21 "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder romantisch im Frühsommer: Das ZDF bringt "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" heute in die deutschen Wohnstuben. Wenn Sie Informationen zum ZDF-Film suchen, sind Sie an dieser Stelle richtig. Wir beantworten, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit dabei sind, wie die Handlung ist und ob "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" als Wiederholung in der ZDF-Mediathek zur Verfügung steht.

" Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" am 18.7.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" läuft heute am Sonntag, 18. Juli 2021, im ZDF . Der Film beginnt um 20.15 Uhr und dauert 88 Minuten. "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" gibt es auch als Stream in der ZDF-Mediathek.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" : Wie ist die Handlung des ZDF-Films heute?

Julian Cavendish ist zufrieden mit seinem Leben. Gemeinsam mit seinem Vater leitet er eine Baumschule im idyllischen Cornwall. Privat hat er sei Glück mit Wettermoderatorin Holly Reynolds gefunden. Seit nunmehr zehn Jahren führen sei eine glückliche Beziehung. Und das, obwohl die Grundkonstellation alles andere als leicht ist: Holly hat Zwillinge mit in die Beziehung gebracht. Lisa und Leo sind mittlerweile im Jugendalter. Bis heute verrät ihnen Holly nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Die Zwillinge seien das Ergebnis eines One-Night-Standes in Spanien.

An ihrem zehnten Jahrestag gehen Holly und Julian in ein neues Restaurant. Beide haben Großes vor, allerdings unterschiedliches: Während Holly ihrem Liebsten einen Heiratsantrag machen möchte, will der sie fragen, ob sie nicht doch noch ein Kind mit ihm möchte. Beide Pläne werden ordentlich durcheinandergewirbelt, als plötzlich im Restaurant der tatsächliche Vater der Zwillinge auftaucht. Es ist Vince Morgan, der als Koch schon die halbe Welt bereits hat und nun in Cornwall sesshaft werden will.

Holly ist geschockt. Fällt nun ihre ganze Legende um die Zeugung der Kinder in sich zusammen wie ein Kartenhaus? Sie flüchtet und lässt einen ratlosen Julian zurück. Vince sei lediglich eine Jugendsünde gewesen, sagt sie später. Unbedeutend. Nicht der Rede wert.

Doch ganz so unbedeutend ist es dann eben doch nicht. Als Vince mitbekommt, dass Holly Zwillinge von ihm bekommen hat, will er diese unbedingt treffen. Für Holly eine Horrorvorstellung. Julian hingegen kann den Wunsch verstehen. Für ihn geht Familie über alles. Er findet, Vince hat ein Recht darauf, seine Kinder kennenzulernen.

Als Vince dann tatsächlich in die Familie eintritt, geht alles drunter und drüber. Alle Beteiligten finden sich wieder in einem großen Gefühlschaos. Die Atmosphäre zwischen Julian und Vince wird zunehmend explosiv. Erst recht, als nicht nur die Zwillinge ganz besonders auf Vince abzufahren scheinen, sondern auch Holly.

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" : Das sind die Schauspieler im Cast

Holly Reynolds - Nadine Warmuth

- Julian Cavendish - Mathias Harrebye Brandt

- Mathias Harrebye Brandt Vince Morgan - Gabriel Merz

- Richard Cavendish - Frieder Venus

- Frieder Venus Lauren Williamson - Michaela Rosen

Leo Reynolds - Noah Kraus

- Lisa Reynolds - Johanna Hens

" Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Keine Zeit am Sonntagabend? Kein Problem! Sie finden "Rosamunde Pilcher - Morgens stürmisch, abends Liebe" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek. Um den Film anschauen zu können, ist nicht einmal eine Anmeldung vonnöten.

(AZ)

