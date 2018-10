09:21 Uhr

"Roseanne"-Ableger: "The Conners" rettet die Sendung Panorama

Die Serie "Roseanne" musste sich nach dem Rauswurf der Hauptdarstellerin Roseanne Barr neu erfinden. Unter der Namen "The Conners" kommt sie nun zurück ins TV.

Von Vanessa Polednia

Erst im März 2018 war sie in den USA wieder nach 21 Jahren auf Sendung gegangen: Die amerikanische Sitcom und Kultsendung "Roseanne". Bereits zwei Monate später wurde "Roseanne" wieder eingestampft und das trotz sehr guter Einschaltquoten. Grund war ein rassistischer Kommentar der Hauptdarstellerin Roseanne Barr auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

Barr hatte eine langjährige Beraterin des ehemaligen Präsidenten Barack Obama als Kreuzung von "Muslimbruderschaft" und "Planet der Affen" beschimpft. In einem weiteren Tweet entschuldigte sie sich für diesen Kommentar und versuchte die Aussage zu rechtfertigen. Roseanne Barr gab an, beim Verfassen des Tweets unter dem Einfluss des Beruhigungsmittels "Ambien" gestanden zu haben.

Der ausstrahlende Sender ABC gab daraufhin bekannt, nicht weiter mit der Hauptdarstellerin und Namensgeberin von "Roseanne" arbeiten zu wollen und sagte zunächst die geplante elfte Staffel ab.

"Roseanne" kommt als "The Conners" zurück

Doch nun ist die Sendung unter neuem Namen und ohne die umstrittene Hauptdarstellerin Roseanne Barr im US-Fernsehen zurück. Am Dienstag kam es zur Erstausstrahlung des Ablegers "The Conners" beim Sender ABC. Conners ist der Name der TV-Familie aus der amerikanischen Unterschicht und um die soll es auch weiterhin gehen. Der Ableger beginnt drei Wochen nach der Beerdigung der Hauptfigur Roseanne. Sie zeigt, wie ihre nichtsahnende Familie erfährt, dass sich Roseanne zur Behandlung einer Knieverletzung heimlich schmerzlindernde Opiate besorgte - und letztlich an einer Überdosis starb.

Weiterer Twitter-Ausfall von Roseanne Barr

Offenbar hat die ehemalige Hauptdarstellerin die erste Sendung von "The Conners" mitverfolgt. Denn ihre Reaktion auf ihren Serientod in "Roseanne" ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten. Nur wenige Minuten nach der Ausstrahlung twitterte sie: "Ich bin nicht tot, ihr Schlampen."

I AIN’T DEAD, BITCHES!!!! — Roseanne Barr (@therealroseanne) 17. Oktober 2018

