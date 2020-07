vor 33 Min.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Start, Sendetermine, Sendezeit - Infos zu Folge 3

Frank Rosin - der gastronomische Helfer in der Not. Seine Show "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" läuft auf Kabel Eins.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Die Show von Sterne-Koch Frank Rosin läuft mit Folge 2 im TV. Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeit gibt es in der Übersicht.

Sterne-Koch Frank Rosin ist mit seiner Sendung "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" wieder live im Fernsehen zu sehen. Wegen der aktuellen schweren Corona-Krise haben es viele Restaurants nicht leicht. Existenzen stehen auf dem Spiel. Frank Rosin will helfen. Alle Infos zum Start der Sendung, den Sendeterminen und der Sendezeit - hier in der Übersicht.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Start der Sendung

Seit dem 23. Juli 2020 ist die Kabel Eins-Show "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" im Fernsehen zu sehen.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Die Sendezeit

Die Sendung läuft immer um 20.15 Uhr zur Primetime auf Kabel Eins.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Sendetermine - Wann läuft Folge 2?

Jede Woche am Donnerstag wird "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" gezeigt.

Tag Folge Uhrzeit Donnerstag, 23.07.2020 Folge 1 20.15 Uhr Donnerstag, 30.07.2020 Folge 2 20.15 Uhr Donnerstag, 06.08.2020 Folge 3 20.15 Uhr

Der Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin

Der Sterne-Koch Frank Rosin hilft Restaurants die in der Krisen-Zeit in Probleme geraten sind. Der 1966 geborene Koch kann dabei auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Als Jungkoch war er auf Wanderschaft in Kalifornien und Spanien, gründete sein eigenes Restaurant und gewann zahlreiche Preise für seine hochwertige Küche. Wer der Sterne-Koch ist, lesen Sie in unserem Porträt: Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!: Frank Rosin im Porträt.

Übertragung: "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" live im TV und Stream

Wann läuft "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" im TV? Sind die Folgen auch im Stream zu sehen? In unserem Artikel Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!: Übertragung im TV und Stream finden Sie alle Infos zur Übertragung. (AZ)

