vor 16 Min.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Übertragung im TV und Stream heute am 13.8.20

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" ist heute live im TV und Stream bei Kabel Eins zu sehen. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung.

Hier lesen Sie mehr zu Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!: Sendetermine, Sendezeit, alle Infos.

Der beliebte Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin ist wieder im Fernsehen zu sehen: Bei "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" hilft er mit seinem Team in Not geratenen Gastronomen. Das Konzept ist nicht neu, seit Jahren bewahrt der TV-Koch Restaurants vor der Schließung, doch während Corona sind nun viele Existenzen betroffen - deshalb heißt es im Titel: "Jetzt erst recht!". Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

"Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!": Übertragung im TV und Stream

Seit dem 23. Juli 2020 ist die Kabel Eins-Show "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" jede Woche am Donnerstag im Fernsehen zu sehen. Die Sendung läuft um 20.15 Uhr zur Primetime.

Die Folgen von "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" sind auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn zu sehen. Die regulären Staffeln von "Rosins Restaurants" sind ebenfalls auf Joyn erhältlich. Wer die Folgen ohne Werbung ansehen will, braucht allerdings eine Plus-Mitgliedschaft. Wer "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!" lieber auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

Darum geht es bei "Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!"

Seine Mission war es schon immer Restaurants aus der Krise zu helfen, doch nun steht Frank Rosin vor seiner größten beruflichen Herausforderung. In Zeiten wo die gesamte Welt in der Krise steckt, möchte er mit seinem Team anpacken und die deutsche Gastro-Branche retten, heißt es in der Pressemitteilung.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen