Rosins Restaurants: Sendetermine, Sendezeit und Übertragung

Rosins Restaurants ist aktuell mit neuen Folgen im TV zu sehen. Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zur Sendung.

"Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" kommt mit neuen Folgen im TV bei Kabel Eins. Das Konzept bleibt auch in der neuen Staffel gleich: Frank Rosin nimmt Restaurants genau unter die Lupe, um anschließend hoffentlich an den richtigen Stellschrauben zu drehen und das Geschäft erfolgreich zu machen. Abstandsregeln, Mundschutz und ein Sicherheitskonzept - während der Corona-Pandemie müssen die Restaurants sogar noch mehr Hindernisse meistern, als in einer regulären Saison. Frank Rosin will den Wirten vor allem während der Krise - wo nur eine Take-Away Bestellung oder Lieferservice möglich sind - unter die Arme greifen. In den neuen Folgen wird es kein Testessen vor großem Publikum geben, eine Bewertung gibt es aber trotzdem.

"Rosins Restaurants": Sendezeit und Sendetermine

Kabel Eins hat die Sendetermine für fünf neue Folgen bekanntgegeben. Rosins Restaurants ist wöchentlich zu sehen, allerdings fällt die Sendung an zwei Tagen wegen des Feiertagsprogramms aus:

13.05.2021

03.06.2021

Datum Sendezeit Wochentag Sender Restaurant 06.05.2021 20.15 Uhr Donnerstag Kabel Eins "KC Kitchen", Pfullendorf ( Sigmaringen , Baden-Württemberg ) 20.05.2021 20.15 Uhr Donnerstag Kabel Eins "Hafen Extra", Aurich ( Ostfriesland , Niedersachsen ) 27.05.2021 20.15 Uhr Donnerstag Kabel Eins "Landgasthof Harmonie", Barlt ( Dithmarschen , Schleswig-Holstein ) 10.06.2021 20.15 Uhr Donnerstag Kabel Eins "Steffens", Bad Aibling ( Rosenheim , Bayern) 17.06.2021 20.15 Uhr Donnerstag Kabel Eins "Nicki’s Imbiss", Raeren an der deutsch-belgischen Grenze (Rerun)

"Rosins Restaurants": Übertragung heute im TV und Stream

Bisher sind fünf neue Folgen für "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" geplant. Die Sendung ist wie üblich auf Kabel Eins im Fernsehen zu sehen. Wer nicht an Sendezeiten und Sendetermine gebunden sein möchte, kann "Rosins Restaurants" auch auf der Streamingplattform Joyn ansehen. Dazu wird keine Plus-Mitgliedschaft benötigt. Falls Sie die Sendung aber ohne Werbung sehen wollen, oder ältere Staffeln streamen möchten, könnte die Mitgliedschaft für Sie sinnvoll sein. Joyn Plus kostet monatlich 6,99 Euro. Wer "Rosins Restaurants" lieber auf dem Handy streamen will, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)