vor 2 Min.

"Rote Rosen": Sendetermine, Schauspieler, Übertragung im TV und Stream

Die Telenovela "Rote Rosen" läuft bei der ARD sozusagen in einer Endlosschleife. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine, die Besetzung sowie die Übertragung im TV und Stream.

Von "Rote Rosen" gibt es bereits weit mehr als 3000 Folgen, die Serie scheint keinen Anfang und kein Ende zu haben. Trotz einer kurzen Unterbrechung der Dreharbeiten wegen Corona scheint die ARD bei der 2006 gestarteten Telenovela aus dem Vollen zu schöpfen - sowohl bei alten als auch bei nagelneuen Folgen. Es geht also weiter - hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Schauspieler im Cast sowie die Übertragung im TV und Stream. Auch über Wiederholungen informieren wir Sie.

"Rote Rosen: Welches sind die Sendetermine in der ARD?

Die Serie läuft immer montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten. Wiederholungen gibt es jeweils am darauffolgenden Werktag zu unterschiedlichen, meist ziemlich frühen Sendezeiten in den dritten Programmen bei hr, MDR, NDR und rbb.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Rote Rosen?

Rolle Darsteller Astrid Claudia Schmutzler Pia Clara Apel Freddy Marco Valero Anton Jean-Luc Caputo Ben Hakim-Michael Meziani Alex Philipp Oliver Baumgarten Henning Herbert Ulrich Sarah Joyce Ilg Luke Oliver Franck Judith Katrin Ingendoh Tina Katja Frenzel Britta Jelena Mitschke Gunter Hermann Toelcke Claudia Roswitha Dost Vivien Anna Mennicken Merle Anja Franke Amelie Lara-Isabelle Rentinck Thomas Gerry Hungbauer Hannes Claus Dieter Clausnitzer

"Rote Rosen": Was sollten Sie zur Übertragung im TV und Stream wissen? Gibt es Wiederholungen?

Die Serie ist ein Dauerbrenner in der ARD - seit 2006. Die Erst-Übertragung der Folgen läuft traditionsgemäß von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten. Auf der ARD-Website kann man sie auch live im Stream verfolgen. Die dritten Proramme von hr, MDR, NDR und rbb schließen sich dann spontan mit Wiederholungen am darauffolgenden Wochentag an. Die Sendezeiten sind sehr unterschiedlich. Sie liegen meistens zwischen kurz vor 5 und 10.30 Uhr.

Direkt nach der linearen Ausstrahlung einer Folge der Serie gibt es die nächste schon beim ARD-Dienst "Online first" und danach für drei Monate in der ARD-Mediathek. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen