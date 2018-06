Rotes Kreuz: Während der WM wird es eng mit Blutspenden

vor 47 Min.

Der Bayerische Blutspendedienst kämpft, um jeden Tag die 2000 benötigten Blutkonserven zusammen zu bekommen. Während der Weltmeisterschaft kann es eng werden.

Von Anja Worschech

Der Bayerische Blutspendedienst kämpft. In diesen Tagen ist die Spendebereitschaft niedrig und sie wird es wohl auch noch die nächsten Wochen bleiben. Denn die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür. „Wir merken solche Großereignisse immer extrem“, sagt Stefanie Sklarzik vom Blutspendedienst des Roten Kreuzes. In dieser Zeit haben die Menschen andere Prioritäten, nämlich Fußballgucken und Mitfiebern. „Verständlich bei einem Event, das nur alle vier Jahre stattfindet“, sagt Sklarzik. Ihr Aufruf: „Geht vor dem Public Viewing zum Blutspenden!“

Starke Schwankungen beim Blutspenden

Täglich werden in Bayern 2000 Spender benötigt, um den Bedarf an Blutkonserven in den Kliniken zu decken. „Im Moment haben wir keinen Engpass“, sagt Sklarzik. Der Mindestbedarf ist gedeckt. „Aber wir können keinen Puffer aufbauen.“

Die Blutspendebereitschaft unterliegt starken Schwankungen. Zur Grippezeit im Frühjahr und und Herbst, zum Jahreswechsel sowie während der Ferien ist sie niedriger. „Jetzt nach den Pfingstferien geht es langsam wieder aufwärts“, sagt Sklarzik. Doch auch die heißen Tage sind spürbar. In dieser Zeit zieht es die Menschen eher an den See zum Baden als auf die Spenderliege.

Prognose: Bis 2035 sinkt das Blutspendeaufkommen um acht Prozent

Langfristig gesehen, wird es knapp mit den Blutspenden. Das liegt vor allem am demographischen Wandel. „Zum einen ist mit der steigenden Lebenserwartung der Menschen für deren medizinische Versorgung im Alter ein Mehrbedarf an Blutkonserven zu erwarten. Zum anderen stehen allerdings immer weniger Blutspender zur Verfügung, weil jedes Jahr eine Vielzahl engagierter Stammspender die Obergrenze des Spendealters überschreitet und ihnen immer weniger junge Menschen nachfolgen“, erklärt Blutspendedienst-Geschäftsführer Georg Götz. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr.

Der Blutspendedienst rechnet mit einem Rückgang des Spendeaufkommens bis 2035 um acht Prozent. 2017 spendeten in Bayern etwa 500.000 Menschen ihr Blut.

Neue Aufmerksamkeitskampagne des Bayerischen Blutspendedienstes

Jeder Dritte ist in seinem Leben einmal auf eine Blutspende angewiesen. Das Rote Kreuz macht derzeit mit seiner neuen Kampagne „Missing Type - Erst wenn's fehlt, fällt's auf“ auf die Bedeutung von Blutspenden aufmerksam. Anlass ist die Weltblutspendewoche, die Montag begonnen hat, und der 15. Internationale Blutspendetag am Donnerstag. „Die meisten Menschen kennen nicht ihre eigene Blutgruppe“, sagt Sklarzik. Hinzu kommt, dass die deutschen Rotkreuz-Blutspendedienste jährlich etwa 100.000 freiwillige Spender verlieren.

Die Rot-Kreuz-Kampagne #missingtype will viele Menschen für die Blutspende sensibilisieren und neue Spender zu gewinnen. An die fehlenden Blutgruppen (A, B, 0) will das Rote Kreuz in Form fehlender Buchstaben in Texten, Logos oder Bildern aufmerksam machen. Sogar der Müsli-Hersteller Mymuesli hat eine eigene Frühstücksflocken-Mischung herausgegeben, versehen mit dem Aufdruck „Spende lut eim R ten Kreuz“. A, B, und O fehlen, um auf die fehlenden Blutgruppen aufmerksam zu machen.

Der Tagesbedarf von etwa 2.000 Blutkonserven hielt sich in Bayern über die letzten Jahre auf annähernd gleich hohem Niveau.

In Bayern spendet etwa fünf Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut.

533.008 Menschen in Bayern erschienen im Jahr 2017 auf 4.403 angebotenen Blutspendeterminen, um ihr Blut für andere zu geben.

Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Ein Erstspender sollte nicht älter als 64 Jahre sein. Man muss mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens 56 spendefreien Tagen liegen.

Mit einer Spende von 500 Millilitern Blut können bis zu drei schwerkranke und verletzte Patienten versorgt werden. Die meisten Blutspenden werden in der Krebstherapie und für Unfallopfer gebraucht.

