vor 15 Min.

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Marie Fredriksson ist tot. Die Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette starb im Alter von 61 Jahren an Krebs.

Trauer um Marie Fredriksson: Die Sängerin von Roxette ist am Montag, 9. Dezember, an Krebs gestorben, wie ihr Management am Dienstag mitteilte. Die 61-Jährige hinterlässt ihren Ehemann Mikael Bolyos und zwei Kinder.

Marie Fredriksson ist tot: Roxette-Sängerin starb an Krebs

Bereits im Jahr 2002 war ein Hirntumor bei Marie Fredriksson festgestellt worden. Nach ihrer Behandlung veröffentlichte sie 2004 mit "Change" ein neues Soloalbum und kehrte 2009 mit Roxette auf die Bühne zurück. In den nächsten Jahren folgten drei Alben des schwedischen Pop-Duos.

Da sich der Gesundheitszustand von Fredriksson wieder verschlechterte, musste Roxette 2016 eine geplante Tour absagen. Wenig später zog sich die Sängerin wegen ihrer Krankheit zurück.

Marie Fredriksson gestorben: Roxette-Kollege Per Gessle trauert

Marie Fredriksson war mit Roxette weltberühmt geworden. Sie hatte zusammen mit Per Gessle das Pop-Duo 1986 gegründet. 1989 gelang den beiden mit ihrem Album "Look Sharp!" der große Durchbruch und sie schafften mit ihren Hits wie "The Look" oder "Joyride" in den späten 1980er und in den 1990er Jahren viele Erfolge in den Charts - in Deutschland schafften es drei Alben auf Platz eins. Weltweit verkaufte das Duo über 75 Millionen Platten.

45 Bilder Diese Prominenten sind 2019 bereits gestorben Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Tod von Marie Fredriksson am 9. Dezember 2019 veröffentlichte Roxette-Kollege Per Gessle eine emotionale Nachricht in den sozialen Netzwerken. Er teilte Erinnerungen und bedankte sich bei der Sängerin. Er schrieb: "Du warst eine außergewöhnliche Musikerin, eine Meisterin der Stimme und eine tolle Künstlerin." Er sei glücklich und geehrt, dass er so viel Zeit mit solch einem Menschen verbringen durfte.

Auch die Fans trauern um Marie Fredriksson. Bereits kurz nachdem ihr Tod bekannt wurde, gab es auf der offiziellen Facebook-Seite von Roxette Tausende Kommentare. Viele Menschen teilten dabei Erinnerungen daran, dass Roxette die Musik ihrer Jugend erschaffen habe.

(sge)

Themen folgen