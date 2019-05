Royal Run: Kronprinz Frederik kann nicht mitlaufen

Gesetze für eine umweltfreundlichere Taxiflotte in New York haben tatsächlich zu einer besseren Luft geführt - insbesondere in Manhattan.

Zusammenstoß zweier Schiffe

Sieben Tote bei Schiffsunglück in Budapest

Ein Ausflugsschiff mit südkoreanischen Touristen an Bord kentert bei einer abendlichen Fahrt auf der Donau in Budapest. Es gibt zahlreiche Tote und Vermisste. Die Regierung in Seoul will bei der Such- und Rettungsaktion helfen.