Rückkehr zu DSDS: Pietro Lombardi sitzt 2019 in der Jury Panorama

Pietro Lombardi wird in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" 2019 sitzen. Das kündigte Dieter Bohlen auf Instagram an. DSDS 2019 startet im Frühjahr.

Überraschende News aus dem Hause Lombardi und ausnahmsweise ist es kein Streit : Pietro Lombardi wird 2019 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen. Das gab Dauer-Jury-Mitglied Dieter Bohlen auf Instagram bekannt. Wörtlich sagte er: "Es ist endlich passiert! Ich habe zwei Jahre gekämpft und ihr wisst ja: Wenn man kämpft, hat man manchmal, ich sogar ziemlich oft, auch Erfolg. Unser lieber Pietro ist endlich in der DSDS-Jury! Ich habe davon geträumt, er sowieso. Für ihn war es das größte Ziel, in die Jury zu kommen, nachdem er Kandidat bei DSDS war. Das ist natürlich nochmal ein Schritt nach oben für ihn. Ich freue mich! Wir werden viel Spaß haben mit Pietro."

Ab Anfang 2019 soll Pietro Lombardi am Jurypult sitzen. Für ihn ist es eine Rückkehr zum Anfang seiner Karriere: 2011 war er selbst Kandidat und wurde später zum "Superstar" gewählt. "Als ich 2011 als Kandidat zum Casting von DSDS gegangen bin, hat sich mein Leben nach und nach komplett verändert. DSDS hat all das, was mir in den letzten sieben Jahren passiert ist, überhaupt erst ermöglicht", sagt er selbst über seine DSDS-Zeit.

Mit Dieter Bohlen ist Pietro nicht nur beruflich verbunden - Bohlen schrieb unter anderem seinen Gewinnersong "Call my name" -, die beiden sind auch privat befreundet. "Dass ich jetzt als Juror an der Seite von Dieter Bohlen zurück 'nach Hause' kommen darf, bedeutet mir mindestens genauso viel wie DSDS damals zu gewinnen", sagt Pietro über seine Rückkehr an die Seite von Dieter Bohlen.

Auch Pietro kommentierte die News auf Instagram : "DSDS 2019! Und ich darf Teil der Jury sein, ich bin überwältigt, sprachlos und es macht mich unglaublich stolz, als ehemaliger Kandidat jetzt selber in der Jury zu sitzen", schrieb er zu einem Video-Zusammenschnitt seiner Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar". Außerdem nutzte er die Gelegenheit, seinen Fans zu danken: "Danke an all meine Fans und Supporter, die immer an mich geglaubt haben und immer zu mir gehalten haben, ohne euch wär das nicht möglich!"

