Rückzug von Harry und Meghan: Das schreibt die internationale Presse

Der Rückzug von Harry und Meghan aus dem britischen Königshaus sorgte für großes Aufsehen. Pressestimmen aus Deutschland und der Welt.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan sind gerade erst von einer mehrwöchigen Auszeit nach Großbritannien zurückgekehrt. Nun überraschen sie mit der Ankündigung, sich künftig weiter zurückziehen zu wollen. Die Pressestimmen:

"Es gibt viel mehr Fragen als Antworten: Was wird ihre neue Rolle sein? Wo werden sie leben, wer wird dafür zahlen? Wie wird die Beziehung zum Rest der königlichen Familie sein. Und, die entscheidende Frage: Was bedeutet das für das Königshaus?" BBC

"Paukenschlag bei den britischen Royals! Prinz Harry und Meghan gehen auf Distanz zu ihrer bisherigen Rolle im Königshaus." Bild

"Harry und Meghan haben den 'Atombomben-Knopf' für ihre königliche Karriere gedrückt mit ihrer Ankündigung, ihre Aufgaben in der ersten Reihe aufzugeben." Daily Mail

"Selbst die Berater von Harry und Meghan sollen fassungslos sein"

"Dass der Lieblings-Enkel der Queen und seine Frau sich jetzt zurückziehen, kommt auf der Insel nicht überraschend. Gemunkelt wurde dieser Schritt in England schon länger. Seit der Geburt ihres Sohnes sehnen sich Meghan und Harry nach mehr Zeit mit dem Kleinen." Hamburger Morgenpost

"Es ist bezeichnend, dass Harry und Meghan in ihrem Statement ausführlich die königliche Familie loben und der Queen […] die Treue schwören, und die Reaktion von Seiten der Queen eisig ausfällt. Der Buckingham Palast will nicht überrascht werden." New York Times

"Das, was Harry und Meghan in den kommenden Monaten vollziehen wollen und was sie in ihrer Mitteilung wörtlich 'das Herausschälen einer fortschrittlichen neuen Rolle innerhalb der Institution' nennen, interpretieren Beobachter als Affront, mindestens als deutliche Distanzierung vom Königshaus." Süddeutsche Zeitung

Harry und Meghan: Ein unerhörter Vorgang

"Selbst die Berater [von Harry und Meghan] sollen fassungslos sein, weil sie im Dunkeln gelassen wurden, sie fühlen sich hintergangen." The Sun

"Der Vorgang ist absolut unerhört in der jüngsten Geschichte der britischen Monarchie. Man muss schon bis zum Jahr 1936 zurückgehen, um einem ähnlichen Riss in der königlichen Familie zu begegnen – als König Eduard VIII. sich entschloss, aus Liebe zu der zweimal geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson abzudanken." Welt

"Ein Schlag ins Gesicht für die Royals am britischen Hof." Der Westen

