"Rütter reicht's!", Vorschau: Sendetermin, Inhalt und Gäste

Die TV-Sendung "Rütter reicht's!" läuft demnächst bei RTL. Alle Infos rund um Sendetermin, Gäste und Übertragung lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

Die Sendung "Rütter reicht's!" ist in wenigen Tagen bei RTL im TV zu sehen. Wann genau ist der Sendetermin? Und worum geht es in dem Format? Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung und die Gäste der Show in unserer Vorschau.

"Rütter reicht's!": Vorschau zum 29.7.20

Das sind die Informationen zur Sendung:

Sendetermin und Übertragung

"Rütter reicht's!" ist am 29. Juli 2020 bei RTL zu sehen. Die Sendung startet immer mittwochs zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem. Der Streamingdienst TVNow versorgt Sie mit ganzen Folgen als Wiederholung. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt laut Anbieter mit 7,99 Euro zu Buche.

Inhalt

Martin Rütter gehört zu Deutschlands bekanntesten Hundetrainern und gilt gerade deshalb als Fachmann in Sachen klare Regeln und Durchsetzungsvermögen. In seiner Sendung "Rütter reicht's!" nimmt er nun den Bürokraten-Irrsinn genauer unter die Lupe und überprüft dabei uneindeutige Rechtsfällen auf humorvolle Art und Weise. In der Sendung am kommenden Mittwoch, 29. Juli 2020, geht es dabei unter anderem um Kuhglocken, einen Ampelstreit und Seniorenheime.

RTL: Das sind die Gäste von "Rütter reicht's!"

Am 29. Juli 2020 kommt die nächste Folge von "Rütter reicht's!". Mit dabei sind diesmal folgende Gäste:

Autor und Rechtsanwalt Alexander Stevens

Komiker Michael Kessler

Komikerin Mirja Boes

Gastronom und Reality-TV-Teilnehmer Detlef Steves

Moderator Steffen Hallaschka

