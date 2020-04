vor 32 Min.

"Run": Start bald, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer

Die neue Serie "Run" wird in wenigen Tagen bei Sky an den Start gehen. In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und dem Trailer.

Zwei alte Freunde laufen gemeinsam davon - Die Comedy-Serie "Run" wird bald bei Sky veröffentlicht. Um was die genaue Handlung und die einzelnen Folgen der Serie gehen, lesen Sie hier. Außerdem geben wir Ihnen alle Infos zu Starttermin und den Schauspielern. Am Ende des Artikels können Sie sich den Trailer zu "Run" ansehen.

Start der Serie "Run"

Sky hat den Start der Serie auf den 13. April 2020 datiert. Ab dann kann man die siebenteilige Serie auch in der Originalfassung bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q ansehen.

Die Folgen von "Run"

Insgesamt soll es sieben Episoden geben. Dabei soll eine Folge circa 30 Minuten lang dauernd. Folgend die Titel der einzelnen Episoden von "Run".

Run Kiss F**k Chase Jump Tell Trick

Handlung der Serie "Run"

In Kindheitstagen waren Ruby Richardson und Billy Johnson unzertrennliche Freunde. Damals schlossen Ruby - mittlerweile verheiratet - und Billy - Rubys Jugendliebe - einen Pakt. Wenn einer der Beiden aus dem normalen Alltag ausbrechen will, schicken sie eine Textnachricht mit dem Wort "Run". Antwortet der andere auch mit dem Wort "Run", müssen sowohl Ruby, als auch Billy alles liegen und stehen lassen. Dann müssen sich beide in New York an der Central Station treffen. Eines Tages ist es tatsächlich soweit und Ruby erhält eine SMS von Billy mit dem Wort "RUN". Sie begibt sich auf den Weg zur Central Station und trifft Billy. Die Reise entwickelt sich jedoch völlig anders als gedacht. In der Serie erleben die beiden Hauptdarsteller - gespielt von Merritt Wever (Ruby) und Domhnall Gleeson (Billy) - eine Menge unerwarteter Dinge.

Besetzung von "Run": Schauspieler im Cast

Schauspieler Rolle Merritt Wever Ruby Richardson Domhnall Gleeson Billy Johnson Phoebe Waller-Bridge Laurel Rich Sommer Laurence Richardson Tamara Podemski Babe Cloud Archie Panjabi Fiona

Trailer zu "Run"

Hier können Sie sich den Trailer zu "Run" ansehen:

